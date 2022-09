ÉNORME réduction sur la souris Razer DeathAdder V2 Pro mais aussi sur le casque Philips Fidelio, une montre...

Commençons ce top 5 avec la souris sans fil Razer DeathAdder V2 Pro qui profite de 60 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière est dotée d’un capteur optique Focus+ avec une sensibilité maximale de 20 000 DPI. Elle est de couleur noire et profite d’un éclairage RVB. La souris possède 8 boutons totalement programmables grâce au logiciel de la marque.

Elle profite d’interrupteurs mécaniques qui ont une durée de vie de 70 millions de clics. La batterie offre une autonomie de 100 heures. Pour finir, elle présente une forme très ergonomique avec un profil de droitier.

La souris Razer DeathAdder V2 Pro est au tarif réduit de 60 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec l'écran PC Xiaomi Mi Curved 34" qui profite d'une belle réduction sur le site officiel.

Il est doté d'une dalle de 34 pouces avec une définition WQHD (3440 x 1440 pixels) et un taux de rafraichissement maximum de 144 Hz. Il est compatible avec la technologie FreeSync de chez AMD. L'écran affiche une courbure de 1500R avec un ratio de 21:9.

Il possède un temps de réponse de 4 ms, un taux de contraste de 3000:1 et une luminosité de 300 cd/m². Le tout combiné, permet une immersion totale dans les jeux vidéos, films ou séries. Pour finir, nous notons la présence de deux DisplayPort et de deux ports HDMI.

Sur mi.com, l'écran PC Xiaomi Mi Curved 34" est au prix de 399 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec la montre connectée Garmin Venu 2S qui profite d'une réduction sur Amazon.

La smartwatch est pourvue d'un boitier de 40 mm qui inclut un écran couleur AMOLED. De plus, elle profite de fonctions sportives, mais aussi d'un suivi avancé de la santé avec le suivi continu du rythme cardiaque, le suivi de la respiration, le suivi de la qualité du sommeil, le suivi du stress et de l'hydratation, l'oxymètre de pouls et même le cycle menstruel.

La montre Venu 2S intègre 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. Et enfin, la montre connectée permet jusqu'à 11 jours de fonctionnement.

Sur Amazon, la montre connectée Garmin Venu 2s est au prix de 329 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Philips Fidelio X2HR qui est actuellement à prix réduit sur le site d'Amazon.

Il est équipé de haut-parleurs de 50 offrant un son haute définition avec des basses claires et équilibrées. Ces derniers sont protégés par des coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme. Le casque offre une sensibilité de 100 dB. La conception acoustique du casque élimine l'augmentation de la pression atmosphérique derrière le haut-parleur. Pour finir, le casque est de type filaire.

Le casque Philips Fidelio X2HR est au prix de 149 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Finissons avec les écouteurs OPPO Enco Free 2 qui profitent d'une belle réduction sur Cdiscount.

Ils bénéficient de la technologie de réduction de bruit jusqu'à 42 dB. Les écouteurs sont aussi dotés du mode transparence qui permet d'amplifier le son extérieur évitant de les retirer pour parler avec ses amis. Ils sont compatibles Bluetooth 5.2 avec une portée de 10 m. Pour finir,les écouteurs sont dotés d'une batterie de 41 mAh qui permet jusqu'à 6,5 heures d'autonomie auquelles on peut ajouter 13 heures avec le boitier de recharge.

Sur Cdiscount, les écouteurs OPPO Enco Free 2 sont au prix de 91 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



