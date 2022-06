Razer Kishi v2 : la manette ultime pour le jeu mobile et cloud gaming

Avec la Kishi v2, Razer renouvelle sa manette de jeu destinée aux smartphones (Android ou iOS) en reprenant les ingrédients de la première mouture. On retrouve un système dépliable pour s'adapter aux différents formats de smartphones avec les sticks, boutons et gâchettes de chaque côté.

La marque revendique des composants de qualité répondant "aux normes des manettes de consoles pensées pour la compétition avec des boutons à microswitch de pointe, des gâchettes analogiques et des macros programmables".

On monte donc d'un cran dans la qualité par rapport à la Kishi, avec la volonté de répondre aux besoins du jeu mobile mais aussi du cloud gaming, les univers ludiques se croisant désormais de plus en plus.

Connectique USB-C pour latence réduite

La connexion avec le smartphone se fait toujours via une connectique USB-C pour améliorer la réactivité des contrôles. La manette Kishi v2 se veut aussi discrète et facile à emporter partout avec soi et comprend un port USB-C supplémentaire pour charger le smartphone tout en utilisant la manette.

La manette est accompagnée d'une application Razer Nexus accessible d'un bouton permettant une certaine dose de personnalisation, la mise à jour du firmware et l'accès à un catalogue de jeux compatibles, avec enregistrement et partage des parties.

La manette de jeu Razer Kishi v2 est dès à présent disponible pour les smartphones Android au prix de 119,99 €. Une version pour iPhone, avec connecteur Lightning, arrivera plus tard.