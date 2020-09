RAZER : et maintenant... les chewing-gums pour gamers

Razer, la marque spécialisée dans les accessoires pour joueurs a annoncé le lancement d'un nouveau dispositif : un chewing-gum censé doper la concentration et donc le temps de réaction des joueurs.

Parfois critiquée pour les excès de zèle de son service marketing, Razer s'expose à de nouvelles railleries en annonçant la sortie d'un nouvel accessoire pour joueurs.

RESPAWN By 5 est un chewing-gum uniquement destiné aux gamers, développé avec la société Wrigley. L'idée est que la mastication permet au cerveau de rester en éveil. Razer n'invente rien et de nombreuses études montrent que le fait de macher du chewing-gum a un effet plutot positif sur la concentration et l'activité cérébrale.

Le chewing-gum de Razer contient de la vitamine B, ainsi que des extraits de thé vert pour la caféine. Razer explique alors que son produit permet au joueur de "maintenir sa concentration et doper son temps de réaction afin que rien ne lui échappe dans les moments décisifs".

Razer a annoncé trois parfums (menthe fraiche, pastèque/grenade et Tropical) et précise que ses chewing-gums ne présentent pas de sucre. Ils ont la particularité d'être noirs et sont proposés à 27,99$ le paquet de 150 tablettes.