RAZER lance son premier écran pour joueurs, le Raptor 27

Plus d'un an après sa présentation initiale, Razer lance enfin la commercialisation de son nouvel écran dédié aux joueurs, le Raptor.

C'est au cours du CES de Las Vegas de 2019 que Razer a pour la première fois présenté son Raptor, avant de le présenter à nouveau au CES de 2020 en janvier dernier. Finalement, la marque a enfin lancé la commercialisation de son écran dédié aux joueurs.

Il s'agit du tout premier écran de la marque, et Razer souhaite frapper fort avec une dalle de 27 pouces. L'écran propose une définition de 2560x1440 pixels sur une dalle IPS qui garantie des angles de vision assez larges de 178 °. Le taux de rafraichissement est de 144 Hz et l'écran est compatible AMD FreeSync avec un temps de latence de 1 ms.

Le contraste est annoncé à 1000:1 et Razer évoque la compatibilité HDR400. L'écran est souligné de bordures asses fines de 2,3mm et sa base permet de basculer l'écran à 90 ° notamment pour accéder plus facilement aux connectiques HDMI 2.0b, DP1.4, USB-C et USB3.2 Type A.

Le prix de vente reste assez élevé au regard des prestations proposées, il faudra ainsi compter 799,99€ sur le site officiel de la marque.