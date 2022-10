Bon plan : cascade de réductions sur des casques, robots aspirateurs, microSD, smartphones et écouteurs

Nous mettons en avant le casque Razer Nari Ultimate, l'aspirateur robot Dreame Z10 Pro, le SanDisk Ultra 512 Go, le smartphone OPPO Reno 7 et les écouteurs realme Buds Air 3.

Commençons notre top 5 avec le casque Razer Nari Ultimate qui voit son prix chuter de 48 % sur Amazon.

Il est doté de coussins à refroidissement par gel avec un serre-tête à réglage automatique qui offre un très bon confort sur une longue durée pour supporter le casque. La technologie HyperSense intégrée au casque vous fait profiter d’une immersion totale. Le casque profite également du THX Spacial Audio pour avoir un son à 360° naturel et réaliste. Grâce au Bluetooth, vous pouvez profiter du casque jusqu’à 12 mètres du PC.

Sur Amazon, le casque sans fil gamer Razer Nari Ultimate est au prix réduit de 103 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l’aspirateur robot Dreame Z10 Pro qui est en promotion sur le site d’Amazon.

Sous le capot, il est équipé d’un réservoir à poussières de 400 ml, d’un coupe-fil pour nettoyer sa brosse, et d’un bouton pour l’associer au WiFi. Nous notons aussi la présence de deux roues crantées, d’un balai central et d’une brosse latérale. Il est également doté d’un réservoir d’eau de 150 ml.

Au niveau de l’autonomie, le robot est pourvu d’une batterie de 5200 mAh offrant une autonomie de 2 heures et demie. Le gros avantage de cet aspirateur est sa base qui est capable de contenir jusqu’à 4 litres de poussières soit 65 jours de fonctionnement.

Sur Amazon, l’aspirateur robot laveur Dreame Z10 Pro est au prix de 399 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite.





Poursuivons maintenant avec la microSD SanDisk Ultra 512 Go qui perd 47 % de son prix sur Amazon.

Elle est accompagnée de son adaptateur SD et offre une vitesse de transfert maximale de 120 Mo/s pouvant déplacer jusqu’à 1000 photos par minute. Elle offre des chargements rapides grâce à des performances de classe A1. Elle est de classe 10 qui permet d’enregistrer des vidéos en 4k.

Sur Amazon, la microSD SanDisk Ultra 512 Go est au prix de 60 € au lieu de 113 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone OPPO Reno 7 qui perd plusieurs euros sur Cdiscount.

Il est pourvu d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il intègre Qualcomm Snapdragon 680 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Notons aussi la présence à l’arrière de trois capteurs photo avec 64, 2 et 2 MP et pour les selfies un objectif de 32 mégapixels. Pour finir, il est équipé d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide SuperVOOC 33W.

Sur Cdiscount, le smartphone OPPO Reno 7 est au prix de 279 € au lieu de 354 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs realme Buds Air 3 qui passent sous la barre des 50 € sur Amazon.

Chaque écouteur est doté de 2 micros qui permettent d’éliminer davantage de bruit et obtenir une meilleure réduction de bruit. Lors de vos conversations, le vent est éliminé facilement pour offrir d’excellentes conversations. Ses diaphragmes de 10 mm en polymère à cristaux liquide offrent un son de qualité. Pour finir, les écouteurs offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Les écouteurs realme Buds Air 3 sont au prix de 49,99 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



