Les bonnes affaires du jour avec cette sélection de montres connectées comme la Amazfit GTS2

La montre connectée est un accessoire quasi indispensable. Comme toutes les montres, elle vous donne l'heure, mais elle permet aussi de suivre certains éléments de votre santé comme votre coeur, le taux d'oxygène, votre sommeil. Elle est également un compagnon de sport, elle vous coachera avec certains modèles ou enregistrera vos données de course. Certaines sont même capables de répondre à vos appels et SMS. Dans un monde où le temps est important, une montre connectée est une évidence.

Par exemple, la montre connectée Amazfit GTS 2 qui est à petit prix sur Amazon.

Elle dispose d'un écran rectangulaire AMOLED de 1,65 pouce avec une définition de 348 pixels x 442 pixels. La protection de l'écran est de type Gorilla Glass 3. Cette montre est compatible Android et iOS et propose un espace de stockage interne de 3 Go. La smartwatch GTS 2 est dotée d'un cardiofréquencemètre au dos et permet de réaliser un suivi attentif de vos activités sportives et de votre santé. Elle est certifiée 5 ATM Waterproof, vous pourrez donc faire des activités nautiques au-dessus de 50m de profondeur. Pour finir, elle est alimentée par une batterie d'une capacité de 246 mAh, ce qui lui donne environ une semaine d'autonomie.

La montre connectée Amazfit GTS 2 est proposée à 70 € avec la livraison gratuite sur Amazon.





