Razer prépare également sa propre console portable avec Qualcomm

Le succès de la Switch a donné quelques idées à certains fabricants, c'est notamment le cas de Valve qui lancera sa Steam Deck en début d'année prochaine. Mais c'est aussi visiblement le cas de Razer qui prépare en secret sa propre console portable.

Selon certaines fuites, Razer aurait noué un partenariat avec Qualcomm pour l'intégration du SoC Snapdragon G3X au coeur de sa console portable. Des visuels ont ainsi fuité quant à la console qui se dévoile sous la forme d'un kit de développement pour l'instant.

Dans une diapositive de présentation, on peut ainsi constater que la console évoque clairement le Snapdragon G3X ainsi que la prise en charge de la 5G millimétrique. Une partie de la fiche technique est d'ailleurs dévoilée.

La console exploiterait ainsi un port USB-C pour les accessoires, un Display Port sur USB-C ainsi qu'une batterie de 6000 mAh. Elle proposerait un écran OLED HDR 120Hz, une Webcam 1080P et prendrait en charge le WiFi 6E ainsi que le Bluetooth 5.2.

Ce qui interpelle est l'orientation de la console qui pourrait ainsi ne pas venir jouer sur le terrain de la Steam Deck en offrant un environnement proche du PC, mais plutôt une plateforme hybride exploitant les avantages du mobile et sans doute du marché applicatif d'Android, tout en s'orientant davantage vers le Cloud Gaming. La console de Razer pourrait ainsi surtout miser sur le XCloud de Microsoft, PlayStation Now de Sony ou encore Nvidia Now ainsi que Stadia.