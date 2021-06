Project Hazel : le masque de Razer sera commercialisé à l'automne

En début d'année et à l'occasion du CES 2021, la marque Razer avait surpris en dévoilant Project Hazel pour un masque de protection respiratoire de qualité médicale N95 (équivalent du FFP2 en Europe) au design futuriste.

À l'époque, Razer avait notamment évoqué un système de ventilation active et amovible grâce à des Smart Pods, l'intégration d'un micro et d'un amplificateur pour tirer parti d'une technologie Razer VoiceAmp et améliorer la portée de la voix.

Sans compter parmi d'autres idées, un éclairage Razer Chroma RGB personnalisable pour jusqu'à 16,8 millions de couleurs, une boîte de charge sans fil avec un système de désinfection à la lumière UV.

Patron de Razer, Min-Liang Tan avait ultérieurement confirmé une commercialisation de ce masque. Cette semaine, il a indiqué que le masque Project Hazel sera en vente à partir du début du quatrième trimestre prochain et exclusivement sur le site razer.com.

Il s'agira de quantités limitées avec une distribution au compte-gouttes. Par rapport à l'annonce de début d'année, des évolutions concernent notamment un éclairage pour la bouche et un revêtement antibuée à l'intérieur. Par contre… le prix n'est toujours pas connu.