Razer x Fossil Gen 6 : la montre connectée des gamers

La marque Razer, spécialisée dans les PC et accessoires gaming, va ajouter à son catalogue une montre connectée pour compléter l'attirail des joueurs. Conçue en partenariat avec Fossil Group, la smartwatch Razer x Fossil Gen 6 est en fait une édition spéciale de la Fossil Gen 6, avec les mêmes caractéristiques.

On retrouve donc à bord Wear OS (avec possibilité de mise à jour vers Wear OS 3 plus tard cette année) et un SoC Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm avec 1 Go de RAM. La montre propose un affichage 1,28 pouce tactile dans un boîtier rond de 44 mm étanche jusqu'à 30 mètres et doté de deux boutons et d'une couronne.

Elle se connecte à un smartphone via une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 et se complète du WiFi, d'un module GPS et d'un module NFC pour le paiement sans contact.

A l'arrière du boîtier, un cardiofréquencemètre optique est présent avec possibilité de mesure de la SpO2. La montre embarque 8 Go de stockage pour des applications et de la musique.

La particularité de la Razer x Fossil Gen 6 viendra de son édition limitée à 1337 exemplaires, en référence à l'univers gaming, et ses trois cadrans exclusifs Razer, ainsi qu'à ses bracelets siglés Razer.

La montre connectée Razer x Fossil Gen 6 sera proposée dès ce mois de janvier au prix de 329 dollars.