Razr pliable endommagé : Motorola répond

Motorola a ressuscité un véritable classique avec son Razr édition 2020 en intégrant un écran flexible dans un téléphone à clapet. Pourtant il apparait que l'écran, déjà pointé du doigt comme fragile, présente quelques soucis auprès d'une poignée d'utilisateurs.

C'est une situation qui n'est pas sans rappeler celle rencontrée par Samsung au lancement de son Galaxy Fold : après avoir confié son appareil à la presse qui avait noté des problèmes avec l'écran, la marque avait révisé sa copie, choisissant de retarder la sortie de son appareil de plusieurs mois.

Mais le Razr souffre visiblement bien plus (même si l'on commence à voir des cas similaires sur le Galaxy Z-Flip), dans les faits, il apparait que les protections d'écran se désolidarisent un peu vite sur le smartphone de Motorola. En conséquence, l'air et la poussière s'infiltrent dans le terminal, et les écrans cassent au niveau de la pliure...

Motorola ne compte pas rester sans réponse et maintient la confiance en son produit, expliquant que son Razr a été testé dans différentes conditions. Le groupe précise ainsi qu'il est déconseillé de laisser le terminal dans des pièces où la température est inférieure à 20 °C ou supérieure à 100°C.

Selon certains journalistes, ce sont de fortes variations de température qui entraineraient ces problèmes de désolidarisation de dalle dans la majorité des cas...