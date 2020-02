Motorola RAZR : le smartphone avec écran pliable en précommande en France le 17 février

Le Motorola Razr avec son écran pliable et son format clapet entrera bientôt en précommande et dévoile son tarif.

Alors que Samsung vient de lever le voile sur son smartphone Galaxy Z Flip avec écran pliable et au format clapet, le fabricant Motorola livre la date de disponibilité de son propre modèle Motorola Razr également au format clapet, disponible depuis peu aux Etats-Unis et qui arrive donc en France.

Le Motorola Razr reprend l'esprit du célèbre Moto RAZR du début des années 2000 et qui avait valu au fabricant de devenir numéro deux mondial grâce aux dizaines de millions de variantes écoulées.

Le Motorola Razr est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle pOLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr propose un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 megapixels pour les selfies et 16 megapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof. Motorola annonce le démarrage des précommandes du Motorola Razr en France pour le 17 février au prix de 1699,99 € avant une commercialisation en mars.

En comparaison, le Galaxy Z Flip sera effectivement disponible le 14 février pour 1500 € avec une fiche technique supérieure sur plusieurs points, comme le verre UTG (Ultra Thin Glass) au lieu du plastique protégeant l'écran, un SoC Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une batterie de 3300 mAh.

Il sera donc difficile au Motorola Razr de rivaliser frontalement avec le Galaxy Z Flip, en dehors de la nostalgie de revoir émerger un smartphone Razr. Le smartphone sera livré avec un étui de protection en cuir offert ainsi qu'un an de protection MotoCare contre "tous les accidents de la vie".