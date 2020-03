Le Realme 6 débarque en France mais pas seul, avec les Realme 6i et Realme C3

Avec son prix attractif, le smartphone Realme 6 dans le milieu de gamme sera disponible en France le 6 avril. Une semaine plus tard, Realme proposera des appareils plus modestes Realme 6i et Realme C3.

Après le X50 Pro dans le haut de gamme, la marque Realme avait fait les présentations avec le Realme 6 dans le milieu de gamme au tarif attractif. Ce smartphone n'est donc pas une surprise, mais il profite aujourd'hui d'une annonce pour l'Europe et pour la France.

Le Realme 6 tire parti d'un affichage FHD+ de 6,5 pouces avec dalle LCD et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le rapport écran / corps est de 90,5 %. Un poinçon permet de loger un capteur photo de 16 mégapixels, tandis que le lecteur d'empreintes digitales est sur la tranche de l'appareil.

Il est équipé d'un SoC Helio G90T de MediaTek associé à 4 ou 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 64 ou 128 Go de stockage (UFS 2.1).

À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8), ultra grand angle de 8 mégapixels à 119°, capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Pour la batterie de 4300 mAh, il y a la charge rapide 30 W. Le Realme 6 sera disponible le 6 avril à partir de 229,90 € (4 + 64 Go) et jusqu'à 299,90 € (8 + 128 Go) sur le site de Realme et chez Cdiscount, Fnac, Darty.

À partir du 13 avril, Realme proposera également le Realme 6i et le Realme C3 dans l'entrée de gamme.

Pour le Realme 6i, ce sera un écran HD+ de 6,5 pouces, un SoC Helio G80 dans une configuration 4 + 128 Go, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18 W pour un prix de 199,99 € sur le site de Realme et Cdiscount.

Quant au Realme C3, la configuration diminuera encore en gamme avec un SoC Helio G70 associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, un capteur photo à l'avant de 5 mégapixels, un triple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 12 mégapixels, une batterie de 5000 mAh (pas d'USB-C) pour un prix de 149,90 € sur le site de Realme, Cdiscount, Fnac, Darty.