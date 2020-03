Realme 6 et 6 Pro : les smartphones avec module 64 megapixels et écran 90 Hz se dévoilent

Les smartphones Realme 6 et 6 Pro sont officialisés et confirment les caractéristiques aperçues en teaser ces dernières semaines.

Après avoir démarré l'année en beauté avec l'annonce du Realme X50 Pro 5G, la marque Realme lève le voile sur sa série de smartphones Realme 6 positionnée en milieu de gamme.

Comme l'indiquaient les teasers, deux modèles font leur apparition : Realme 6 et Realme 6 Pro, avec pour les deux une configuration à 4 capteurs photo, et toujours à un tarif attractif pour un positionnement de milieu de gamme.

Les deux smartphones profitent d'un affichage 6,5" FHD+ avec dalle LCD IPS et proposent un rafraîchissement d'écran 90 Hz qui devient ainsi une fonctionnalité standard plus seulement réservée aux smartphones premium, avec ici une modulation dynamique entre 60 Hz et 90 Hz pour préserver l'autonomie.

Realme 6

L'affichage est poinçonné pour loger le capteur photo avant, simple de 16 megapixels pour le Realme 6 et double (16 + 8 megapixels) pour le Realme 6 Pro. Le lecteur d'empreintes n'est pas sous l'écran mais déporté sur le bouton d'alimentation dans la tranche.

Les processeurs sont également différents : Helio G90T de MediaTek pour le Realme 6 et Snapdragon 720G de Qualcomm pour le Realme 6 Pro, avec 4 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Les configurations du quadruple capteur arrière sont légèrement différentes entre les deux modèles :

Realme 6

64 megapixels (Samsung Isocell Bright GW1)

8 mefgapixels ultra grand angle

2 megapixels Noir & Blanc pour portraits

2 megapixels macro

Realme 6 Pro

64 megapixels (Samsung Isocell Bright GW1)

12 megapixels téléobjectif avec zoom optique x2 et hybride x20

8 megapixels ultra grand angle 119 degrés

2 megapixels macro à 4 cm

Sous Android 10, les deux smartphones Realme 6 profitent d'une surcouche Realme UI et d'une charge rapide 30W pour leur batterie de 4300 mAh.

Les tarifs restent attractifs pour séduire le marché indien, stratégique pour Realme, en attendant une commercialisation à l'international :

Realme 6 en 4 / 64 : 12999 roupies (158 € environ)

(158 € environ) Realme 6 en 6 / 128 : 14999 roupies (183 € environ)

(183 € environ) Realme 6 en 8 / 128 : 15999 roupies (195 € environ)