Realme 6 Pro et X50 Pro débarquent en France

Les smartphones Realme 6 Pro et X50 Pro ont déjà été présentés. Leur lancement est aujourd'hui officialisé en France avec une disponibilité à la vente à partir du 11 mai.

Le Realme 6 Pro affiche sur un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,6 pouces avec dalle LCD IPS et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profite d'une protection par verre Corning Gorilla Glass 5. Un poinçon loge un double capteur photo 16 + 8 mégapixels, tandis que le lecteur d'empreintes digitales est déporté sur la tranche.

L'appareil est équipé d'un SoC Snapdragon 720G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec capteur principal de 64 mégapixels, téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x2 et hybride x20, ultra grand angle de 8 mégapixels à 119° et macro de 2 mégapixels à 4 cm.

Le Realme 6 Pro embarque une batterie de 4300 mAh compatible avec charge rapide 30 W. Disponible en bleu et rouge, il sera notamment disponible chez Fnac, Darty et Cdiscount au prix de 349,90 € dans sa seule configuration 8 Go + 128 Go.

Dans le haut de gamme, le Realme X50 Pro avait été présenté comme le premier smartphone 5G de la marque et avec connectivité Wi-Fi 6. Il affiche sur un écran Super AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,44 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz.

L'écran intègre un lecteur optique d'empreintes digitales et un double poinçon loge un capteur photo principal de 32 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle et macro de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels (zoom optique x2 ; zoom hybride x20), un capteur monochrome pour les portraits.

Le Realme X50 Pro est équipé d'un SoC Snapdragon 865 avec 8 à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 128 à 256 Go de stockage en UFS 3.0. Il profite d'un système de refroidissement par chambre à vapeur.

L'appareil embarque une batterie deux cellules pour une capacité de 4200 mAh et avec charge rapide SuperDart de 65 W. Il sera disponible en rouge et vert dans trois configurations :

8 Go + 128 Go : 599,90 €

8 Go + 256 Go : 669,90 €