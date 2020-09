Realme : une nouvelle série realme 7 avec version Pro à écran OLED

Realme dévoile des smartphones realme 7 et realme 7 Pro. Le modèle Pro profite d'un écran Super AMOLED et de la charge 65W SuperDART.

Pour déjà prendre la suite des smartphones realme 6 et realme 6 Pro, Realme présente aujourd'hui sa nouvelle série realme 7. Elle se compose également de deux représentants avec le realme 7 et le realme 7 Pro.

Le realme 7 Pro se distingue avec un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces et présence d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, alors que c'est un écran LCD FHD+ de 6,5 pouces pour le realme 7. Le taux de rafraîchissement est toutefois de 60 Hz pour le modèle Pro, alors qu'il est de 90 Hz pour le modèle standard.

D'autres éléments de différenciation sont au niveau de la batterie. Elle est de 5000 mAh pour le realme 7 avec charge rapide 30 W, quand c'est une capacité de 4500 mAh pour le realme 7 Pro avec cependant charge rapide 65 W (65W SuperDART).

C'est un SoC Snapdragon 720G de Qualcomm pour le realme 7 Pro (comme cela est le cas pour le realme 6 Pro) et un tout récent SoC Helio G95 de Mediatek pour le realme 7. Les configurations vont jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En matière d'optique, les appareils disposent à l'arrière d'un quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, capteur monochrome et macro de 2 mégapixels. Le téléobjectif avec zoom optique x2 est donc abandonné.

Avec le realme 7 Pro, Realme met notamment en avant des algorithmes pour l'astrophotographie. À l'avant, il dispose d'un capteur photo de 32 mégapixels (fini le double poinçon du realme 6 Pro), alors que c'est un capteur photo de 16 mégapixels pour le realme 7.

Les smartphones realme 7 et realme 7 Pro viennent d'être annoncés pour l'Inde à des prix qui débutent à respectivement 14 999 roupies (173 €) et 19 999 roupies (230 €). Une officialisation pour la France est encore à attendre.