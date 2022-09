Top produit : petit prix pour le smartphone realme 8i accompagné de bons plans comme des TV, smartphones...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone realme 8i qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est pourvu d'un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Le smartphone profite du SoC octocore Helio G96 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Sur l'avant, le smartphone est équipé d'un capteur de 16 mégapixels et à l'arrière, d'un module photo principal de 50 mégapixels (ouverture f/1,8), accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels pour le mode portrait et la macro. Le realme 8i embarque une grosse batterie d'une capacité de 5000 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Sur Rakuten, le smartphone realme 8i est au prix de 135 € au lieu de 170 € avec le code RAKUTEN15 et une livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

Smartphone

Casque

Souris

Son

Samsung Galaxy Buds Pro à 98 € avec le code RAKUTEN15





Montre

TV

Divers

Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 103 € avec le code RAKUTEN15



N'oubliez pas de consulter les autres bonnes affaires du jour avec les journées boutiques chez AliExpress avec une cascade de bons de réduction ou encore les Jours Samsung chez Cdiscount avec plus de 72 heures de prix imbattables !