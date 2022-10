Bon plan : chute du prix sur le MacBook Pro 16, le casque Sennheiser, le realme 9 Pro+, les écouteurs...

Commençons ce top avec le smartphone realme 9 Pro+ qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Le téléphone est équipé d’un écran FHD Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 920 5G cadencé jusqu’à 2,5 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Le mobile est compatible avec le WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il prend en charge également la double SIM.

Le realme 9 Pro+ intègre à l’arrière, un triple capteur photo de 50, 8 et 2 MP et à l’avant, il est pourvu d’un appareil photo frontal de 16 MP. Pour finir, le smartphone profite d'une batterie de 4500 mAh avec un chargeur SuperDart de 60 W qui recharge votre mobile en 30 minutes.

Sur Amazon, le mobile realme 9 Pro+ est au prix de 380 € au lieu de 429 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au SSD WD Black SN850X 1 To qui est à prix réduit sur Amazon.

Le SSD est de format M.2 compatible PCIe Gen4, il offre une excellente vitesse maximale de 7300 Mo/s pour des temps de chargement incroyablement courts. Il est possible de profiter également d'un dissipateur thermique. Bénéficiez du mode jeu 2.0 qui vous offre plus de fonctionnalités d'amélioration des performances sur PC comme la précision de charge pour des ressources de jeu.

Sur Amazon, le SSD WD Black SN850X 1 To à 127 € au lieu de 190 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le casque Sennheiser Momentum 3 qui voit son prix chuter de 39 % toujours sur Amazon.

Il est doté d'un arceau et d'écouteurs en cuir véritable. Il possède de robustes glissières en acier qui permettent de résister dans le temps. Le casque profite de l'annulation active du bruit et de l'audition transparente, le Momentum 3 s'adapte à votre environnement. Il dispose également de la fonction marche/arrêt intuitive qui permet de démarrer et d'arrêter votre musique très rapidement. Pour finir, il est compatible avec Alexa.

Sur Amazon, le casque Sennheiser Momentum 3 est au prix de 245 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs JVC HA-Z330T qui perdent 56 % de leur prix.

Ces derniers sont petits et légers pour un poids de 4.2 grammes chacun. Ils profitent de la technologie de réduction active du bruit avec des embouts spéciaux. Ils réduisent les bruits de fond ambiants. Ils affichent un design élégant pour rendre vos appels clairs grâce à la partie métallique qui minimise le bruit du vent. Ils profitent du mode faible latence et de la technologie Bluetooth 5.2. Pour finir, vous profitez d'une batterie qui permet d'écouter votre musique pendant 21 h.

Sur Amazon, les écouteurs JVC HA-Z330T sont au prix de 42 € au lieu de 95 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le MacBook Pro 16 de chez Apple qui est en promotion sur Darty.

L'ordinateur portable est équipé d'un écran Rétina de 16 pouces avec une définition de 3456 x 2234 pixels. Il est propulsé par la puce M1 Pro avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage.

Le système d'exploitation installé est macOS Monterey. Le MacBook est compatible Bluetooth et WiFi. Il intègre aussi une batterie offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie. Pour finir, il est doté de deux ports USB Thunderbolt et d'une prise casque.

Sur Darty, l'ordinateur portable MacBook Pro 16 est au prix de 2399 € au lieu de 2749 €.



