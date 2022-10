Dernière vague pour l’opération 24h Chrono avec les prix cassés sur les produits Samsung et...

https://www.cdiscount.com/espace-cdav-porteur

Du 26 octobre au 1er novembre, Cdiscount lance la deuxième vague de l'opération 24h Chrono. Comme la première vague, le site propose chaque jour six produits à prix cassés. Outre les réductions, vous profitez toujours des 5 % qui rentrent dans votre cagnotte Cdiscount à volonté lorsque vous achetez un de ces produits.

Les offres sont disponibles tous les jours sur la page principale de Cdiscount, mais voici un petit résumé des meilleures offres que propose le commerçant français.

Commençons aujourd'hui avec le smartphone Samsung Galaxy S21FE 128 Go qui profite de 200 € de réduction !

Le mobile est doté d'un écran de 6,4" et il est propulsé par le SoC SnapDragon 888 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il profite également d'un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP et d'un capteur photo frontal de 32 mégapixels, parfait pour les selfies. Niveau batterie, il profite de 14 heures d'autonomie avec une batterie de 4500 mAh.

Sur Cdiscount, le smartphone Samsung Galaxy S21FR 128 Go est au prix de 550 € au lieu de 759 €, prix de lancement, avec le code 50S21FE.



Le 27 octobre, le volant de course et pédales Thrustmaster T248 + Gran Turismo 7 profitera également d'une belle réduction.

Il affiche un désign premium avec une finition en cuir sur la partie extérieure. Le volant dispose également de 25 boutons d'actions et de 20 affichages différents sur son écran. Vous pouvez régler le niveau de retour de force. Le pédalier propose également 4 configurations de ressort pour le frein.

Le volant de course et pédales Thrustmaster T248 + Gran Turismo 7 seront au prix de 280 € sur Cdiscount



Voici la liste des meilleures offres à ne pas rater pour l'opération 24h Chrono :

26 octobre

27 octobre

28 octobre

29 octobre

30 octobre

31 octobre

1er novembre

Pensez à consulter nos autres bons plans comme Darty qui réduit le prix de la montre connectée Garmin Venu 2 Plus, mais aussi des promos sur des PC, TV ou encore Logitech, IIYAMA, Marshall, Xiaomi... les meilleurs bons plans du jour.