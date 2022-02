Realme 9i / 9 Pro / 9 Pro + : coque caméléon et puissant capteur photo au programme

Le fabricant realme (lié au groupe BBK Electronics, comme Oppo et OnePlus) est en phase de croissance explosive grâce au très bon rapport qualité / prix de ses smartphones et à une volonté de conquête des marchés internationaux tout en conservant son focus sur le marché indien.

En attendant le renouvellement du segment premium, c'est en milieu de gamme que la firme muscle son jeu en présentant sa série realme 9 Pro composée de trois modèles : realme 9i, realme 9 Pro et realme 9 Pro+.

Realme 9 Pro +

Dans un climat très concurrentiel, il est nécessaire de parvenir à se démarquer par la qualité de finition et les fonctionnalités avancées. C'est ce que propose le realme 9 Pro+ avec sa combinaison d'un affichage AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et d'un SoC Dimensity 920 de MediaTek apportant de la réactivité au quotidien et le support de la 5G ainsi que des connectivités WiFi 6 / Bluetooth 5.2.

Il offre plusieurs atouts : la présence d'Android 12 et la surcouche realme OS 3.0 à bord, une charge filaire rapide de 60W pour sa batterie de 4500 mAh et un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 megapixels, module généralement retrouvé dans des smartphones premium.

On trouvera même un moniteur de fréquence cardiaque via le lecteur d'empreintes sous l'écran AMOLED.

Vous pouvez trouver nos impressions sur le realme 9 Pro + dans notre prise en main.

Realme 9 Pro

Le realme 9 Pro est un cousin proche de la version Pro+ mais avec un grand affichage 6,95 pouces AMOLED 120 Hz et un SoC Snapdragon 695 avec compatibilité 5G et jusqu'à 13 Go de RAM (physique + virtuelle).

Il propose un module photo principal de 64 megapixels avec mode Street 2.0, accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur macro 2 megapixels, et surtout une coque photochromique "caméléon" changeant de teinte entre bleu et rouge selon son exposition à la lumière du soleil (ou une lumière ultraviolette). C'est ce que l'on a aperçu il y a quelques jours sous le nom Light Shift.

Le realme 9 Pro est lui aussi proposé dès son lancement avec Android 12 à bord et la surcouche realme OS 3.0 mais sa charge filaire se limite à 33W pour sa batterie de 5000 mAh.

Realme 9i

Le petit frère de la série Realme 9 Pro reste en 4G et opte pour un SoC Snapdragon 680 gravé en 6 nm, avec jusqu'à 11 Go de RAM dynamique (physique + virtuelle).

Le smartphone propose un affichage avec rafraîchissement 90 Hz et peut se positionner agressivement juste au-dessus des 200 €.

Les prix de la série realme 9 Pro

Les trois nouveaux smartphones seront disponibles à partir du 23 février sur le site de realme et chez certains revendeurs selon la grille tarifaire suivante :

realme 9 Pro+ 6 / 128 Go : 379,99 €

realme 9 Pro+ 12 / 256 Go : 429,99 €

realme 9 Pro 6 / 128 Go : 319,99 €

realme 9 Pro 8 / 128 Go : 349,99 €