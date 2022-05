Realme 9 : en 4G ou 5G, chacun ses atouts pour moins de 300 euros

Après la gamme 9 Pro du début d'année, c'est au tour de la série Realme 9 de débarquer sur le marché avec des propositions 4G et 5G pour moins de 300 €.

La marque Realme connaît une ascension fulgurante dans le monde et s'est solidement arrimée au marché européen grâce à des smartphones offrant un bon rapport qualité / prix.

Après la série 9 Pro, la firme lance le Realme 9 qui se voit proposé en deux déclinaisons : 4G ou 5G. Comme on va le voir, la différence entre les deux appareils ne se limite pas à ce seul aspect dans un effort pour maîtriser le prix des appareils mobiles sous la barre des 300 €.

Le Realme 9 4G propose un affichage Super AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz et échantillonnage tactile 360 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 680 gravé en 6 nm avec 8 Go de RAM pouvant être porté à 13 Go en RAM virtuelle.

Sa batterie de 5000 mAh profite en outre d'une charge rapide de 33W. Pour autant, il reste fin avec 7,99 mm d'épaisseur et léger (178 g). Sous l'écran se cache un lecteur d'empreintes qui pourra aussi faire office de moniteur de fréquence cardiaque.

Son point fort est l'intégration d'un module photo 108 megapixels Samsung Isocell HM6 (c'est l'un des premiers smartphones du marché à s'en équiper) avec pixel binning 9 en 1 pour générer des clichés lumineux même dans des conditions difficiles, support du mode Street Photography 2.0 pour des clichés à la volée et zoom x3 "in-sensor" sans perte.

Il s'accompagne d'un ultra grand angle 8 megapixels (angle de vue 120 degrés) et d'un capteur photo macro de 2 megapixels. On notera également la présence d'une prise jack 3,5 mm.

Le Realme 9 est proposé en deux configurations :

Realme 9 en 6 Go RAM / 128 Go stockage : 279,99 €

Realme 9 en 8 Go RAM / 128 Go stockage : 299,99 €

Realme 9 5G

Le Realme 9 en version 5G reprend le même design avec coque à texture "ondulée 3D dynamique" mais troque l'AMOLED pour une dalle LCD de 6,6 pouces. En contrepartie, le rafraîchissement d'écran est poussé à 120 Hz.

Le choix d'une dalle LCD impose de placer le lecteur d'empreintes sur la tranche, tandis que le poinçon loge un capteur 16 megapixels pour les selfies.

Pour assurer le support de la 5G, le Realme 9 5G passe au SoC Snapdragon 695 et la quantité de RAM est ramenée à 4 Go mais avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 7 Go de RAM virtuelle.

A bord, on retrouvera une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 33W mais ce changement de configuration rend le smartphone un peu plus épais (8,5 mm) et lourd (191 g) que la version 4G.

Pour la partie photo, le Realme 9 5G mise sur un module grand angle Samsung JN1 de 50 megapixels avec ouverture f/1,8. Il est accompagné d'un capteur macro et d'un module monochrome pour affiner le niveau de détail des clichés.

Le Realme 9 5G est proposé en version 4 Go / 64 Go au prix de 259,99 € (une version 4 / 128 Go existe mais est réservée au marché allemand). Les deux smartphones sont à retrouver sur le site de Realme, Realme 9 4G et Realme 9 5G, les livraisons démarrant le 17 mai.