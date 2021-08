REALME Book : le portable présenté le 18 aout

Realme, la filiale d'OPPO prépare le lancement de son tout premier PC portable et continue de livrer des informations sur sa fiche technique.

On sait déjà que le portable proposera un châssis en aluminium très inspiré de ce que propose Huawei avec son mateBook 14 déjà décliné chez Honor.

REALME devrait toutefois aller un peu plus loin et miser, comme le MacBook Air, sur la finesse puisque les premiers visuels partagés présentaient le Realme Book dans une enveloppe.

Plusieurs visuels ont été partagés récemment par la marque, dont un confirme la présence d'un écran au ratio 3:2, ainsi qu'une charnière permettant d'ouvrir l'écran à 180 degrés. Après avoir abandonné ce ratio pendant plusieurs années, nombre de constructeurs y reviennent, le format étant davantage propice à la productivité que les écrans plus larges davantage orientés vers le multimédia. Il est ainsi plus simple de défiler des lignes de texte et autres tableurs sur ce type d'écran qu'un format 16:9.

La marque a confirmé que son portable serait officialisé le 18 aout prochain à 9h. Le portable est attendu autour des 500 euros, il s'agira d'un dispositif d'entrée de gamme équipé d'un processeur Intel Core i3 ou Core i5 selon le modèle ainsi que 4 Go de RAM et 128 Go de SSD.

REALME ne compte pas changer sa stratégie et visera en priorité le marché indien comme la marque le fait avec ses smartphones. Mettre la main sur un Realme Book en France ne se fera que via l'importation et les utilisateurs devront composer avec un clavier QWERTY, comme c'était le cas avec les premiers portables proposés par Xiaomi.