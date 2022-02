Realme Book Prime : Le PC portable monte en gamme

Si la marque Realme a débuté avec les smartphones, elle a élargi son horizon en lançant un premier PC portable Realme Book l'an dernier. Après cette incursion, la firme muscle son jeu avec un nouveau modèle Realme Book Prime annoncé durant le salon MWC 2022 de Barcelone.

Le PC portable propose toujours un châssis aluminium mais avec une épaisseur réduite à 14,9 mm et s'appuie sur un affichage 14 pouces 2K Full Vision aux bordures réduites.

En-dessous, le clavier rétroéclairé à touches courtes surmonte un touchpad aux dimensions généreuses. A l'intérieur, Realme propose jusqu'au processeur Intel Core i5-11320H avec partie graphique Intel Iris X accompagné de 8 ou 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

La plate-forme bénéfie d'un refroidissement avec double ventilateur et supporte la connectivité sans fil WiFi 6 ainsi que le Thunderbolt 4. L'ensemble tourne sous Windows 11 et revendique jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une charge 65W.

La date de commercialisation n'est pas encore précisée mais devrait intervenir sous peu avec des tarifs accrocheurs : 999 € pour le Realme Book Prime avec Intel Core i5 et 8 Go RAM / 512 Go SSD et 1099 € pour le modèle i5 16 Go de RAM / 512 Go SSD.