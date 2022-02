realme Buds Air 2 : BELLE réduction sur les écouteurs ainsi que notre sélection du jour

Aujourd'hui, on met en avant les écouteurs realme Buds Air 2 qui profitent d'une réduction sur Amazon.

Ils bénéficient de la technologie de réduction de bruit active jusqu'à 25 dB avec la capacité de filtrer la majorité des bruits à basse fréquence. Les realme Buds Air 2 sont pourvus de haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses.

Ils sont équipés de la connectivité Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codes SBC et AAC. Les écouteurs sont certifiés IPX5 pour leur résistance aux éclaboussures d'eau. Côté autonomie , nous profitons de 5 heures de lecture sans réduction de bruit active et 4 heures avec. L'autonomie totale est de 25 heures avec le boîtier de charge.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air 2 sont au prix de 35 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





