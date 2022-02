Chute de prix pour le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 et le smartphone Xiaomi Redmi 9, mais aussi...

Aujourd'hui sur AliExpress, on met en avant le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 et le smartphone Xiaomi Redmi 9 qui profite d'une très belle réduction. Ils sont accompagnés d'une sélection de bons plans.

Commençons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui est en promotion sur le site d'AliExpress.

Il est doté d’un écran couleur AMOLED de 1,56" (326 ppi). Il permet de suivre votre activité quotidienne, mais aussi de vous récupérer des données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés. De plus, on peut l'utilisation lors de vos sessions de natation grâce à son étanchéité de 5 ATM.

Le bracelet est doté d’un cardiofréquencemètre optique qui permet de prendre la mesure de votre rythme cardiaque en continu, mais aussi la mesure d’oxymétrie (SpO2). Il est équipé d'un revêtement antibactérien pour éviter les contaminations par les germes. On profite de 14 jours d'autonomie avec un système de charge magnétique.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 au prix réduit de 30 € au lieu de 49,99 € avec le code SDFRF037 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons sur le smartphone Xiaomi Redmi 9A qui est mis en avant aujourd'hui sur AliExpress.

Il est équipé d'une dalle LCD de 6,53" avec un ratio de 20:9 et en résolution HD+. le mobile est propulsé par le SoC Helio G25 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage.

Côté photo, le smartphone dispose d'un capteur photo simple de 13 mégapixels avec un flash, et de l'autre côté, un capteur de 5 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh lui permet de vous accompagner sans le recharger pendant plus de 18 h.

Sur AliExpress, le smartphone Redmi 9A est au prix de 76 € au lieu de 120 € avec le code SDFRF013. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.



