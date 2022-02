Realme Buds Air 3 : les nouveaux écouteurs TWS avec réduction active de bruit

A côté des smartphones Realme GT 2 et GT 2 Pro, la marque chinoise qui monte a présenté des écouteurs sans fil TWS Realme Buds Air 3 qui promettent de l'autonomie et une réduction active de bruit plutôt efficace.

Le design fait appel à des oreillettes avec tige et à un étui de charge / rangement ovoïde. Sa force repose sur des drivers de 10 mm voulant bien restituer les basses et sur une autonomie annoncée de 30 heures (avec charges depuis l'étui). Une charge de 10 minutes permettra de récuper 100 minutes d'autonomie.

Les écouteurs sont certifiés IPX5, ce qui ne leur fera craindre ni la pluie ni la sueur, et ils offrent une latence faible de 88 ms, ce qui permettra de les utiliser pour visionner un film sans son décalé ou pour jouer.

Les Realme Buds Air 3 offrent également une réduction active de bruit dont la marque assure qu'elle peut réduire de 42 dB le brouhaha de l'environnement ambiant. Les écouteurs offrent également un mode transparency pour suivre une conversation.

On trouvera également de la réduction du bruit et l'annulation du bruit du vent pour les appels grâce à ses micros intégrés. Avec l'application sur smartphone, on pourra générer des profils musicaux.

Une nouvelle fois, Realme mise sur ses prix bas pour faire aussi la différence et les Realme Buds Air 3 sont annoncés au tarif de 59,99 €.