Realme GT 2 et GT 2 Pro : les smartphones premium débarquent en Europe à tarif attractif

Le fabricant Realme a connu en 2021 une très forte croissance qui lui permet d’afficher de solides ambitions pour gagner rapidement des parts de marché dans le monde entier, au-delà des marchés chinois et indien qui lui ont permis de s’installer sur le marché des smartphones.

Après un Realme GT qui misait fortement sur son prix bas et qui a été décliné en plusieurs variantes, la nouvelle génération GT 2 attaque le marché sur plusieurs fronts en continuant de miser sur un design léger et efficace.

Le Realme GT 2 Pro propose un affichage plan 6,7 pouces AMOLED QHD+ 3216 x 1440 pixels (qualité AMOLED E4) avec technologie LTPO 2.0 permettant un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et contraste de 5 000 000:1. La dalle Super Reality offre une belle densité de 525 pixels par pouce et peut gérer 1 milliard de couleurs, avec une luminosité pouvant atteindre 1400 nits, modulable en 10240 niveaux.

A bord, et c'est le premier smartphone annoncé en Europe avec cette configuration, on trouvera un SoC Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm et doté de coeurs ARMv9 avec un solide système de refroidissement sur une chambre à vapeur de grand taille et 9 couches assurant la dissipation thermique. Le mode GT 3.0 permettra de pousser ponctuellement les performances encore plus loin et de passer à un échantillonnage tactile de 1000 Hz.

Le dos du Realme GT 2 Pro fait appel à un polymère bio-sourcé et certifié ISCC+. Il offre une surface texturée rappelant celle du papier et conçue avec le designer industriel Naoto Fukasawa, dont la signature est apposée à côté du bloc photo.

Ce dernier comprend trois modules : un capteur principal 50 megapixels Sony IMX766 avec OIS, un ultra grand angle 50 megapixels et un capteur macro. L’astuce du Realme GT 2 Pro est de proposer un ultra grand angle 150 degrés et un mode Fisheye mais aussi une fonction microscope assurant des grossissements x20 et x40.

De quoi disposer de nouvelles façons de voir le monde environnant autrement et d’exprimer sa créativité.

Le Realme GT 2 Pro tourne sous Android 12 et embarque une surcouche Realme UI 3.0 offrant beaucoup de possibilités de personnalisation et mettant aussi l’accent sur la sécurité des données personnelles. Il dispose enfin d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide SuperDART 65W.

De son côté, le Realme GT ressemble en grande partie à la version Pro mais avec un SoC Snapdragon 888 à bord (et le mode GT 3.0). La partie photo est simplifiée avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 2 Megapixels.

On retrouve la même batterie 5000 mAh avec charge rapide 65W SuperDART (charge complète en 33 minutes) et la présence d’Android 12 avec surcouche Realme UI 3.0.

Les smartphones Realme GT 2 et Realme GT 2 Pro seront disponibles à partir du 11 mars prochain aux tarifs suivants :

Realme GT 2 : à partir de 549,99 €

Realme GT 2 Pro : à partir de 749,99 €