Realme GT 2 Master Explorer : le smartphone passe à Snapdragon 8 Plus Gen 1

Le fabricant realme ne perd pas de temps pour profiter des dernières innovations technologiques et annonce le Realme GT 2 Master Explorer doté du nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Le modèle explore de nouvelles finitions dont un avec châssis métal et visserie apparente autour d'un dos en cuir. Le smartphone s'offre un affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré pour le capteur photo avant. Un ISP dédié Pixelworks X7 est également présent pour optimiser les qualités de l'affichage.

Les bordures sont fines et la dalle est protégée par du verre Gorilla Glass Victus. On trouvera le support du HDR10+ et de l'espace colorimétrique DCI-P3. Les tranches sont assez nettes, rappelant le design de l'iPhone 13.

Le SoC premium est accompagné de RAM LPDDR5X (une première) plus rapide et moins énergivore et le stockage repose sur de l'UFS 3.1. Une solution de refroidissement avec double chambre à vapeur gardera au frais le GT 2 Master Explorer même lors de longues sessions gaming.

On pourra également compter sur une charge 100W et un chargeur GaN compact permettant un retour à 100% en 25 minutes seulement. A l'arrière, le bloc photo comprend trois modules.

La configuration photo du GT 2 Pro

Le capteur principal est de type Sony IMX766, un classique désormais, avec stabilisation OIS. Il est accompagné d'un ultra grand angle avec angle de vue de 150 degrés (comme le GT 2 Pro) et un capteur macro 2 megapixels faisant aussi office de microscope jusqu'à x40 (comme Le GT 2 Pro aussi).

Sous Android 12 avec surcouche Realme UI 3.0, l'appareil mobile sera compatible 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC, tout en conservant une prise jack 3,5 mm.

Annoncé en Chine, le prix du Realme GT 2 Master Explorer varie en fonction de la configuration mémoire :