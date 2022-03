Realme GT 2 et GT 2 Pro : les smartphones débarquent en France à prix spécial

La marque Realme a connu une folle croissance en 2021 et compte ne pas en rester là cette année. Et cela commence dès à présent avec le lancement de la série Realme GT 2 positionnée en haut de gamme.

Deux smartphones sont proposés, le Realme GT 2 avec écran FHD+ et SoC Snapdragon 888 et le Realme GT 2 Pro avec écran QHD+ et SoC Snapdragon 8 Gen 1 que nous avons eu l'occasion de tester.

Les deux appareils mobiles ont un certain nombre de points communs dans leur fiche technique, dont la batterie 5000 mAh avec charge filaire SuperDart 65W, le support du WiFi 6E / Bluetooth 5.2 et la présence d'Android 12 avec surcouche Realme UI 3.0.

On notera également les efforts pour réduire l'empreine environnementale avec l'utilisation d'une coque en bio-polymère offrant une texture et un toucher rappelant le papier (pour deux des coloris sur les trois proposés).

Le Realme GT 2 Pro se distingue par sa partie photo plus élaborée avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 megapixels et un ultra grand angle 50 megapixels qui permet de réaliser des prises de vue en 150 degrés et offre un mode fisheye.

La partie macro est également composée d'une fonction microscope autorisant un grossisement jusqu'à x40.

Pour le lancement de la série, Realme propose un tarif spécial avec ses partenaires.

Realme GT 2 Pro

Du 11 au 18 mars, le Realme GT 2 Pro sera proposé sur le site de la FNAC au prix de :

Realme GT 2 Pro 8 / 128 Go : 649,99 € au lieu de 749,99 €

au lieu de 749,99 € Realme GT 2 Pro 12 / 256 Go : 749,99 € au lieu de 849,99 €

Du 14 mars au 3 avril, le Realme GT 2 Pro 12 / 256 Go sera proposé à 779,99 € (au lieu de 849,99 €) sur Amazon.

Du 19 mars au 3 avril, le Realme GT 2 Pro est proposé ave 70 € de réduction et donc à 649,99 € (en 8 / 128 Go) et 749,99 € (en 12 / 256 Go) sur le site Realme et chez les partenaires.

Realme GT 2

Du 11 au 18 mars, le Realme GT 2 sera proposé sur le site de la FNAC au prix de :

Realme GT 2 en 8 / 128 Go : 479,99 €

Realme GT 2 en 12 / 256 Go : 529,99 €

Du 19 mars au 3 avril, le Realme GT 2 profitera d'une réduction de 50 € et donc à 499,99 € (8 / 128 Go) et 549,99 € (12 / 256 Go) sur le site de Realme et chez les partenaires.