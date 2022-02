Test realme GT 2 Pro : le flagship avec super ultra grand angle et microscope !

Après un realme GT au prix serré et avec quelques concessions, voici venir le realme GT 2 Pro qui affiche ses ambitions tant en performances avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1 qu'en matière de photo, entre module IMX 766 de 50 megapixels, ultra grand angle géant de 150 degrés et fonction microscope offrant un grossissement jusqu'à x40. Le tout avec une approche voulant faire des efforts sur l'impact environnemental avec une coque en bio-polymère.

Nouveau flagship, nouvelles ambitions

La marque realme (groupe BBK Electronics, comme Oppo et OnePlus) connaît une progression fulgurante depuis plusieurs trimestres grâce à ses activités en Chine et en Inde mais aussi à une présence qui se renforce en Europe.

L'an dernier, elle avait proposé le smartphone haut de gamme realme GT avec SoC Snapdragon 888 à un tarif très bas par rapport à la concurrence (entre 500 et 600 €), moyennant quelques concessions.

Cela lui avait également permis de décliner la série en plusieurs familles realme GT Neo, realme GT Master...) pour occuper le segment de milieu de gamme avec un bon rapport qualité / prix.

Sur la base de cette stratégie conquérante, realme a annoncé très tôt vouloir lancer un smartphone avec le nouveau SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ce qui s'est traduit par le l'officialisation en Chine du realme GT 2 Pro.

Le voici maintenant qui débarque en Europe. Et si le realme GT 5G mettait en avant son prix très attractif au détriment d'une partie photo sans beaucoup d'éclat, le realme GT 2 Pro veut miser sur cet aspect et s'en donne les moyens en proposant des fonctions innovantes.

Sur d'autres points, le smartphone se montre plus sage, comme la charge filaire rapide qui reste en 65W (comme la génération précédente), et toujours sans charge sans fil.

Dans la boîte, qui se veut plus écologique avec l'emploi de papier cartonné et d'une encre moins polluante, on retrouve donc le chargeur SuperDART 65W.

Caractéristiques du realme GT 2 Pro

8,18 mm d'"épaisseur pour 189 g

Ecran 6,7 pouces QHD+ AMOLED 120 Hz 100% DCI-P3

Soc Snapdragon 8 Gen 1 octocore 3 GHz / Adreno 730

8 à 12 Go de RAM LPDDR5, 128 ou 256 Go stockage UFS 3.1 (sans extension)

WiFi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes sous l'écran / moniteur de fréquence cardiaque

Capteur photo avant de 32 megapixels f/2,4

Triple capteur photo arrière :

- principal 50 megapixels Sony IMX 766 f/1,8

- ultra grand angle 50 megapixels Samsung JN1 f/ 2,2 angle de vision 150 degrés

- capteur macro / microscope grossissement jusqu'à x40

Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 65W / pas de charge sans fil

Connectique USB-C / Dual SIM 5G

Compatible 2G à 5G (Snapdragon X65)

Prix de référence : 749,99 €

Le smartphone sera commercialisé, comme son petit frère le Realme GT 2 en Snapdragon 888, à partir du 11 mars et disponible sur le site de realme et chez certains revendeurs comme Fnac, Darty ou encore Amazon.

Un design abouti et eco-friendly

Le smartphone realme GT 2 Pro est la version musclée de la nouvelle série realme GT 2 et celle qui concentre les innovations, notamment au niveau de la partie photo. Le fabricant ne cherche pas encore à réaliser des prouesses de design et préfère se concentrer sur des bases solides avec de petites touches dénotant sa volonté de se distinguer.

realme GT (2021) vs realme GT 2 Pro (2022)

Le realme GT 2 Pro propose donc un style avec un affichage plan et une coque plastique s'arrondissant au niveau des tranches dans laquelle s'insère un bloc photo de trois capteurs.

On est ici assez loin de l'univers GT rappelant les sports mécaniques de la première génération et l'on se concentre plutôt sur une certaine douceur et un respect de la nature.

La coque n'est ainsi pas anodine, car elle est faite à base de bio-polymère (pour les coloris Paper White et Paper Green) eco-friendly et certifié par l'ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Ce matériau est conçu dans le cadre d'une technologie Paper Tech Master Design pour laquelle realme affirme qu'elle économise l'équivalent de 3,5 millions de bouteilles de plastique par million de GT 2 Pro produits.

De la même manière que le realme GT proposait une coque au toucher cuir, le nouveau smartphone offre une coque légèrement texturée dont le toucher rappelle le papier et portant la signature de Naoto Fukusaw, designer industriel qui a participé à son élaboration.

A l'avant, le realme GT 2 Pro propose une dalle plane AMOLED E4 avec résolution QHD+ et rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif. Elle est marquée d'un poinçon en angle pour loger le capteur photo avant.

realme GT (gauche) vs realme GT 2 Pro (droite)

Le lecteur d'empreintes est logé sous l'écran, mais est disposé assez haut sur la dalle, ce qui change un peu les habitudes, mais peut soulager la torsion du pouce. Le châssis ne comprend que les touches de volume et le bouton d'alimentation, tandis que le chariot double SIM est placé au niveau de la tranche intérieure. On ne trouvera donc ici ni prise jack 3,5 mm ni port pour carte mémoire.

Des lignes d'antenne sont présentes sur les quatre tranches et permettront de conserver une bonne qualité de signal dans toutes les positions.

La prise en main est agréable, entre les arrondis des tranches et la douceur du matériau de la coque qui ne laisse par ailleurs pas de traces de doigts. A voir maintenant si la teinte Paper White, d'un blanc légèrement écru, résistera au temps et aux petites agressions du quotidien.

La puissance du SoC Snapdragon 8 Gen 1

Si le realme GT 2 exploite un SoC Snapdragon 888 comme le realme GT de 2021, la version Rrealme GT 2 Pro passe au nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, annoncé en décembre dernier et constituant une offre mobile premium que l'on devrait retrouver dans de nombreux smartphones cette année 2022.

Pour rappel, cette plate-forme gravée en 4 nm chez Samsung propose pour la première fois des coeurs CPU ARM utilisant le jeu d'instructions ARMv9. La partie CPU est octocore en configuration 1 coeur ARM Cortex-X2 cadencé à 2,995 MHz, trois coeurs ARM Cortex-A710 et 4 quatre coeurs économiques ARM Cortex-A510.

Le SoC bascule également sur un GPU Adreno 730, après plusieurs générations restées en Adreno 6xx, offrant 30% de performances en plus par rapport à la série précédente, et jusqu'à 60% en plus via l'API Vulkan 1.1.

Cela donne un smartphone capable de se rapprocher du million de points sur AnTuTu et offrant de solides résultats sur Geekbench (mais pas si différents du Snapdragon 888 sur la partie CPU), sans compter une partie graphique dont les résultats sont accrus significativement sur les tests Wild Life et Wild Life Extreme de 3D Mark : 9632 sur Wild Life et 2611 sur Wild Life Extreme (à comparer avec 5991 / 1569 obtenus sur les mêmes tests par le realme GT en Snapdragon 888).

Le smartphone est doté d'un mode GT 3.0 qui poussera encore plus les performances, mais qu'il faudra activer manuellement, car gourmand en énergie. A noter que le smartphone embarque un système de refroidissement élaboré avec une chambre à vapeur et neuf couches de dissipation thermique.

Le realme GT 2 Pro est livré avec Android 12 et la surcouche realme UI 3.0. C'est la surcouche que l'on a déjà croisée sur le realme 9 Pro+ dans sa version totalement déployée.

On trouvera ainsi dans le centre de contrôle plusieurs options supplémentaires comme l'activation du mode GT ou un mode Desktop pour afficher l'écran du smartphone sur un PC et faciliter les échanges de données.

L'interface est hautement personnalisable et permet de mettre en place un écran permanent de verrouillage. La navigation dans realme UI 3.0 est très fluide et la surcouche intègre relativement peu d'applications pré-installées.

On trouvera dans le realme Lab quelques fonctions annexes comme le moniteur de fréquence cardiaque à partir du lecteur d'empreintes ou bien la possibilité de coupler un casque filaire et un casque sans fil pour écouter le même son.

Du côté de l'autonomie, le realme GT 2 Pro est plutôt une bonne surprise par rapport à la durée de fonctionnement un peu courte du realme GT. Ici, on est sur une bonne journée de fonctionnement, voire un peu plus, sans devoir trop se restreindre sur les usages.

Comme la génération précédente, le realme GT 2 Pro propose une charge filaire rapide de 65W SuperDART et toujours pas de charge sans fil. Cela reste suffisant pour regonfler assez rapidement la batterie, mais on reste loin de ce que peuvent proposer certains fabricants sur leurs modèles premium.

Ultra grand angle 150 degrés et microscope x40

Pour son realme GT 2 Pro, le fabricant a choisi de pousser les caractéristiques du bloc photo. L'ensemble porte trois capteurs avec un module principal de 50 megapixels de type Sony IMX 766.

Ce type de capteur, présent sur plusieurs modèles haut de gamme et sur le récent realme 9 Pro+ en milieu de gamme, offre de belles performances en faible lumière et se montre supérieur à des capteurs embarquant plus de megapixels.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 50 megapixels de type Samsung JN1 qui supporte un mode ultra grand angle de 150 degrés, comme ce qui a été annoncé pour le OnePlus 10 Pro. Et, comme lui, il permet en outre de réaliser des clichés de type Fisheye.

Le troisième capteur est un module macro qui offre une fonction microscope, comme on a pu le voir sur le Oppo Find X3 Pro. De quoi découvrir un autre monde grâce à ses grossissements x20 et x40.

realme GT 2 Pro - grand angle

realme GT 2 Pro - ultra grand angle (119 degrés environ)

realme GT 2 Pro - ultra grand angle 150 degrés

realme GT 2 Pro - Fisheye

Pour le zoom, c'est le capteur principal qui s'en charge et offre un petit zoom sans perte x2, le zoom numérique grimpant jusqu'à x20. On le voit, realme a fait l'impasse sur la partie zoom qui obsède d'autres fabricants pour tenter de se différencier sur d'autres aspects.

realme GT 2 Pro - un mode portrait efficace

Le capteur photo principal Sony IMX766 ne déçoit généralement pas, que ce soit en haute ou en basse lumière. A l'aise dans de nombreuses situations, il profite en outre de l'aide de l'intelligence artificielle du SoC Snapdragon 8 Gen 1 pour détecter les scènes et proposer les réglages les plus adaptés.

Il permettra d'obtenir de belles photos dans la plupart des situations et s'en sort aussi très bien en mode portrait, avec un découpage du sujet assez précis et un flou d'arrière-plan harmonieux.

realme GT 2 Pro - grand angle sans mode nuit

realme 2 GT PRo - grand angle avec mode nuit

realme GT 2 Pro - grand angle mode nuit

En basse lumière, il est également à l'aise en produisant une image qui reste lumineuse et relativement détaillée. Le post-traitement tend à adoucir les contours, mais le résultat est souvent meilleur qu'avec un plus gros capteur aux pixels plus petits.

Le realme GT 2 Pro intègre le mode Rue (ou Street Photography) avec ses modes de prise de vue en équivalents 16 à 120 mm et la possibilité d'enregistrer en RAW pour obtenir les fichiers bruts en vue de les éditer.

realme GT 2 Pro - ultra grand angle en intérieur

realme GT 2 Pro - ultra grand angle 150 degrés

L'ultra grand angle en mode normal (autour de 120 degrés) est bien détaillé et assez lumineux même quand l'ambiance est tamisée. Le passage à 150 degrés d'angle de vision va encore plus ouvrir les perspectives, mais on pourra aussi jouer de la déformation des perspectives pour offrir de nouvelles façons de photographier un site ou un bâtiment.

Évidemment, les déformations sont importantes aux marges de l'image, mais cela peut vite devenir un jeu d'essayer de nouveaux angles de vue pour en tirer parti.

realme GT 2 Pro - mode Fisheye

Le mode Fisheye apporte lui aussi une nouvelle façon de photographier un sujet et il ne demandera qu'à être apprivoisé en faisant preuve de créativité. Il faut tout de même signaler que ce ne sont pas des fonctions que l'on utilisera forcément au quotidien et elles se trouvent d'ailleurs déportées dans la catégorie "Plus" de l'application photo.

C'est aussi là que l'on trouvera le mode "inclinaison-décalage" qui permet de donner aux photos un style maquette, mais qui demande un peu de maîtrise pour que l'effet soit vraiment saisissant.

realme GT 2 Pro - le jeu du Cékoidon

(capteur photo du realme GT, flash LED, squelette d'étoile de mer, coquille d'oursin)

C'est aussi dans cette catégorie que l'on accédera à la fonction microscope générée par le capteur macro de 3 megapixels. Le capteur est entouré de deux flashs LED qui s'allument à l'activation du mode et c'est lui qui permet d'obtenir un grossissement x20 (pouvant être porté à x40).

On pourra alors tenter d'explorer l'univers microscopique et avoir une nouvelle vision des choses qui nous entourent. Là encore, ce n'est pas une fonction que l'on utilisera tous les jours (quoique, ça devient vite addictif, à la recherche du cliché surprenant...).

A l'avant, dans son poinçon, un capteur photo de 32 megapixels permettra de prendre des selfies de qualité. Les visages sont bien mis en avant avec un bon découpage par rapport à l'arrière-plan et le module s'en sort également plutôt bien en contre-jour en ne brûlant pas totalement le fond tout en maintenant une bonne exposition du visage.

Le realme GT 2 Pro est capable de filmer jusqu'en 8K 24 fps, mais c'est surtout en 4K 30 ou 60 fps que l'enregistrement vidéo est le mieux maîtrisé et le plus riche en options.

Conclusion

Le smartphone realme GT 2 Pro joue de son design léger et arien grâce à sa coque en bio-polymère et mise beaucoup sur la partie photo. Agréable en main, doté d'un bel écran AMOLED, c'est un smartphone du quotidien, ni trop épais ni trop lourd, qui ne lésine pas sur les performances.

Avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1, il dispose d'une solide réserve de puissance que l'on pourra encore pousser plus loin avec le mode GT 3.0 et les couches de refroidissement.

Pour la partie photo, realme ne tape pas dans les grands zooms mais s'appuie sur le capteur Sony IMX 766 de 50 megapixels pour obtenir de bons clichés même en faible lumière et table sur un ultra grand angle inédit (si l'on excepte le OnePlus 10 Pro toujours purement chinois) de 150 degrés qui dégage les perspectives, tandis qu'un mode Fisheye permettra de donner un peu de sang neuf aux prises de vue.

Le realme GT 2 Pro ajoute une fonction microscope avec grossissement x20 à x40 qu'on avait pu voir sur le Oppo Find X3 Pro et qui là aussi permettra d'explorer de nouveaux horizons, à défaut d'être vraiment utile au quotidien.

Sous Android 12 avec surcouche realme UI 3.0, le smartphone reste sage sur la charge filaire, toujours de 65W, et ne propose pas de charge sans fil. La coque reste certifiée IP53 et ne sera protégée des éclaboussures et immersions tandis que les prises jack 3,5 mm et l'extension de stockage manquent à l'appel.

Reste la question du prix. A 749,99 €, le realme GT 2 Pro constitue une offre alléchante pour un smartphone en Snapdragon 8 Gen 1 si l'on accepte les petits compromis ci-dessus. Cela reste toutefois une montée en prix significative par rapport à la génération précédente. Le smartphone sera commercialisé, comme son petit frère le realme GT 2 en Snapdragon 888, à partir du 11 mars et disponible sur le site de realme et chez certains revendeurs comme Fnac, Darty ou encore Amazon.