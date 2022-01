Le Realme GT 2 Pro avec Snapdragon 8 Gen 1 et objectif ultra grand angle à 150°

Après beaucoup de rumeurs depuis fin 2021, Realme a officiellement dévoilé son smartphone Realme GT 2 Pro dans le cadre d'un lancement en Chine pour la fin de semaine. Comme attendu, il est équipé du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8 / 12 Go de RAM (LPDDR5) et 128 / 256 / 512 Go de stockage en UFS 3.1.

Le smartphone premium affiche sur un écran AMOLED légèrement incurvé de 6,7 pouces avec une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels) et luminosité de 1400 cd/m². À technologie LPTO, son taux de rafraîchissement adaptatif va de 1 Hz à 120 Hz et avec un taux de réactivité tactile de 1000 Hz. L'écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus.

Ultra grand angle avec champ de vision à 150°

À l'avant, le Realme GT 2 Pro profite d'un capteur photo de 32 mégapixels (f/2,4). À l'arrière, un capteur photo principal de 50 mégapixels (Sony IMX766 avec stabilisation optique ; f/1,8) est associé à une capteur de 50 mégapixels avec objectif ultra grand angle à... 150° et par ailleurs une fonctionnalité pour un mode Fisheye

Un capteur macro de 2 mégapixels complète le module photo à l'arrière. Realme souligne une microlentille avec des possibilités de zoom x40 (équivalent agrandissement x40) grâce à un mode microscopique.

Le Realme GT 2 Pro embarque une batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 65 W et système de refroidissement à vapeur amélioré en acier inoxydable. Pour la connectivité, un système d'antennes utilise une technologie HyperSmart (Ultra Wide Band Antenna Switching), un amplificateur Wi-Fi et une technologie NFC à 360°.

Le smartphone comprend des haut-parleurs stéréo et prend en charge le Dolby Atmos. Il fonctionne avec Android 12 et une interface Realme UI 3.0. En Chine, le prix du Realme GT 2 Pro débute à 3899 yuans (près de 543 €) dans une configuration 8 Go + 128 Go, et jusqu'à 4799 yuans (668 €) pour la configuration 12 Go + 512 Go.