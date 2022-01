Le Realme GT 2 Pro sera commercialisé en Europe le mois prochain

En début de mois, la marque Realme a lancé en Chine le smartphone GT 2 Pro en aiguisant son ambition sur le marché des appareils premium. Fondateur et patron de Realme, Sky Li a indiqué à Reuters que le GT 2 Pro sera commercialisé en Europe en février à un prix de 700 à 800 $.

Même sans connaître la correspondance du futur prix en euros, le GT 2 Pro devrait devenir le smartphone le plus onéreux introduit par la jeune marque en Europe. " Nous pensons que c'est un marché très important, et un grand marché pour les smartphones haut de gamme. "

Sky Li souligne que dans le contexte économique actuel, les consommateurs attendent plus longtemps avant de changer et mettre à niveau un smartphone. Il ajoute que Realme peut inverser cette tendance avec la croissance rapide que la marque connaît actuellement.

Avec Snapdragon 8 Gen 1

Le Realme GT 2 Pro est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il affiche sur un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces qui bénéficie de la technologie LPTO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz.

Il dispose d'un triple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique), capteur de 50 mégapixels avec objectif ultra grand angle à 150°, capteur macro avec microlentille pour des possibilités de zoom x40.

La batterie de 5000 mAh est avec charge rapide de 65 W. Pas plus pour Realme qui a fait le choix de privilégier l'épaisseur et le poids de son smartphone.