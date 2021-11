Realme GT 2 Pro : premiers rendus du futur smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1

La marque Realme n'est pas encore très connue mais elle progresse très vite en Europe et ailleurs grâce à des smartphones aux tarifs très agressifs. Son modèle de référence Realme GT avec puce Snapdragon 888 a été proposé à son lancement en juillet dernier à moins de 600 € et la firme a depuis décliné la gamme avec les Realme GT Neo et GT Master, également à des tarifs très bas.

Déjà se prépare un nouveau modèle premium sous la forme du Realme GT 2 Pro qui commencent à faire parler de lui sur la Toile. Le leaker @OnLeaks et le site 91Mobiles en proposent dès à présent un premier aperçu.

Credit : OnLeaks / 91Mobiles

C'est le dos de l'appareil mobile qui se montre avec un bloc photo s'étalant sur toute la largeur du smartphone. Cela n'est pas sans rappeler le design d'un Pixel 6 ou peut-être plus encore d'un Nexus 6P, avec une fusion en douceur du bloc photo dans la coque.

Triple capteur photo et charge 125W

Le bloc lui-même comprend trois capteurs photo et un double flash. Il comprendrait deux modules 50 megapixels (grand angle et ultra grand angle) et un capteur 8 megapixels (téléobjectif), tandis qu'à l'avant, un capteur de 32 megapixels est attendu.

A bord du Realme GT 2 Pro, on trouvera un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. A ceci s'ajouterait une charge rapide 125W et un affichage 6,8 pouces OLED WDHQD+ 120 Hz qui ne serait pas incurvé, comme sur le Realme GT.

Côté tarif, le Realme GT 2 Pro serait positionné vers 799 dollars dans sa version de base, ce qui resterait assez bas pour un modèle équipé d'un SoC capable de dépasser 1 million de points sur le benchmark AnTuTu.