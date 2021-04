Realme GT Neo : le premier smartphone avec SoC Dimensity 1200 5G

Longtemps resté concentré sur le milieu de gamme, le concepteur de puces mobiles MediaTek a connu une belle progression depuis deux ans, porté par le succès des fabricants chinois de smartphones et la demande en smartphones 5G.

La firme a commencé à élargir son offre vers le haut en annonçant en début d'année le SoC Dimensity 1200 profitant d'une gravure en 6 nm et de coeurs ARM Cortex-A78 cadencés jusqu'à 3 GHz.

Sans chercher à fournir la plus puissante des plates-formes mobiles, MediaTek a combiné un ensemble de fonctionnalités avancées (rafraîchissement d'écran jusqu'à 168 Hz, gestion de capteurs photo jusqu'à 200 megapixels...) qui peut intéresser nombre de fabricants et à un tarif plus abordable que son concurrent Qualcomm.

Le premier smartphone à profiter du nouveau SoC est le Realme GT Neo qui se présente comme un appareil mobile à la fiche technique bien établie. Il profite d'un affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran 120 Hz, échantillonnage tactile 360 Hz et respect de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le SoC Dimensity 1200 est accompagné de 6 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et la batterie de 4500 mAh profite d'une charge rapide 50W. Le smartphone est compatible 5G et supporte les connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

A l'arrière, on trouve un triple capteur photo avec module principal de 64 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur macro de 2 megapixels, tandis que le capteur à selfie est de 16 megapixels.

Le Realme GT Neo est présenté comme un smartphone adapté au gaming et dispose d'une solution de refroidissement adaptée. Les prix sont très attractifs :

Realme GT Neo 6 Go / 128 Go : 1799 yuans (233 € environ)

(233 € environ) Realme GT Neo 8 Go / 128 Go : 1899 yuans (246 € environ)

(246 € environ) Realme GT Neo 8 Go / 256 Go : 2399 yuans (310 € environ)

Le smartphone a été annoncé en Chine mais aucune information n'est donnée sur un lancement international.