Realme GT 5G : le puissant flagship sous Snapdragon 888 sort de l'ombre

Apparu il y a quelques semaines dans les documents de certification chinois puis pré-annoncé il y a quelques jours pour le salon MWC Shanghai, le Realme GT 5G était attendu avec une grosse fiche technique.

Le smartphone propose un affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo de 16 megapixels et embarque un SoC Snapdragon 888 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1, et un système de refroidissement optimisé qui en fera un atout pour le gaming via son GT Mode spécial.

La puce apporte en plus de ses performances une compatibilité 5G en sub-6 GHz et mmWave et avec les connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2. S'il embarque un port USB-C, il maintient la classique prise jack 3,5 mm.

Il est doté en outre d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 65W assurant une charge complète en 35 minutes environ. Au dos, dont la finition est de verre ou en cuir vegan, le Realme GT 5G présente un grand bloc photo avec trois capteurs.

Le module principal est un capteur 64 megapixels Sony IMX682, accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels avec angle de vision de 119 degrés et d'un capteur macro 2 megapixels.

Tournant sous Android 11, le Realme GT 5G est annoncé en plusieurs variantes :

Realme GT 5G en 8 / 128 Go : 2899 yuans (372 €)

(372 €) Realme GT 5G en 12 / 256 Go : 3399 yuans (436 €)

Le smartphone sera lancé le 10 mars en Chine et rien n'est dit sur un lancement en dehors. Une supposée apparition dans les listings de l'EEC laisse toutefois planer l'espoir de sa commercialisation aussi en Europe.