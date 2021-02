Realme GT 5G : le smartphone sous Snapdragon 888 attendu début mars

Déjà aperçu précédemment sous le nom de code Realme Race, c'est finalement avec la dénomination Realme GT 5G que le smartphone premium sous Snapdragon 888 va être dévoilé prochainement.

Les teasers sont de sortie en Chine et l'on devrait tout savoir sur ce modèle lors de sa présentation le 4 mars prochain. On l'attend avec un grand affichage 6,8 pouces OLED et rafraîchissement 120 Hz mais il est aussi question d'une grosse résolution 3K et d'un rafraîchissement qui passerait à 160 Hz, peut-être pour une variante.

La référence semble toujours être RMX2202 et le smartphone a fait une apparition dans les documents de certifications de la TENAA, montrant un bloc photo carré distinct des images supposées précédentes.

La nature des capteurs n'est pas connue et l'on évoque un module principal de 64 megapixels. L'affichage porte un poinçon pour le capteur photo avant. Le Realme GT 5G est attendu avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et il devrait tourner sous Android 11 avec surcouche Realme UI 2.0.

Aperçu dans les listings de l'EEC (Eurasian Economic Commission), il devrait aussi être proposé en Europe.