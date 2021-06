Realme GT 5G : le smartphone sous Snapdragon 888 à prix agressif bientôt lancé en Europe

Le smartphone Realme GT 5G propose une grosse fiche technique tout en conservant un tarif attractif. Dévoilé début mars en Chine, il possède un affichage 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

A bord, on trouve un SoC Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage avec un système de refroidissement spécifique et le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, ainsi que de la 5G via le modem Snapdragon X60 intégré.

La batterie de 4500 mAh profite en outre d'une charge rapide 65W tandis qu'on trouvera à l'arrière un triple capteur photo avec module principal de 64 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et module macro 2 megapixels.

Le Realme GT 5G va donc aussi être proposé en Europe, au moins sur certains marchés, et à un tarif qui s'annonce très intéressant puisque le smartphone a été repéré sur le site du fabricant à 549 € pour la version 12 / 256 Go.

La marque a annoncé la date de présentation de son nouveau flagship en version européenne : ce sera le 15 juin.