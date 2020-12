Realme Race : un premier smartphone sous Snapdragon 888

A l'occasion de son Snapdragon Tech Summit devenu virtuel cette année, le groupe Qualcomm a commencé à évoquer le nom de son nouveau SoC mobile premium qui sera donc le Snapdragon 888 et dont les détails vont être précisés sous peu.

Les premiers éléments évoqués préparent une nouvelle solide progression des performances dans différents compartiments (intelligence artificielle, photo, gaming...), sans compter les évolutions des composants eux-mêmes (CPU, GPU, DSP, IPS...).

Le SoC Snapdragon 888 devrait se retrouver une nouvelle fois dans de nombreux smartphones premium en 2021 et, déjà, plusieurs fabricants ont réalisé des pré-annonces.

Durant la keynote du premier jour, Xiaomi, par la voix de son CEO Lei Jun a confirmé la préparation d'une série Xiaomi Mi 11 dotée de cette plate-forme, tandis qu'un représentant de OnePlus a indiqué qu'elle serait présente dans sa prochaine génération de smartphone, à savoir la gamme OnePlus 9.

Un autre acteur, cité dans la liste des premiers partenaires de Qualcomm, a aussi dévoilé ses intentions sur les réseaux sociaux. Le fabricant Realme aura donc lui aussi un smartphone Realme Race sous Snapdragon 888.

Premiers détails sur le Realme Race

Et si Xiaomi se présente comme l'un des premiers (sinon le premier) fabricant à proposer un smartphone avec la nouvelle puce de Qualcomm, Realme ne sera sans doute pas loin derrière.

Le fabricant ne détaille les caractéristiques du Realme Race mais le site GSMArena fournit de nombreux détails, du design aux caractéristiques via la diffusion d'un début de fiche technique.

Le smartphone proposerait donc 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et porterait la référence RMX2202. Il tournerait logiquement sous Android 11 avec surcouche Realme UI 2.0.

Le Realme Race présenterait un bloc photo multicapteurs au dos sous la forme d'un cercle mais la nature des capteurs n'est pas connue. On ne sait pas non plus si la charge rapide UltraDART de 125W présentée l'été dernier sera au programme.