GROSSE réduction sur le realme GT Neo 2 mais aussi sur des PC portables, souris, casques, écouteurs...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone realme GT Neo 2 qui profite d'une réduction sur le site de Rakuten.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,62" avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. De plus, l'écran du GT Neo 2 est protégé par le verre Gorilla Glass 5. Le mobile est doté du processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone profite à l’arrière de trois capteurs de 64, 8 et 2 MP, et sur le devant, pour faire des selfies, le GT Neo 2 est pourvu d’un module photo de 16 MP. Le mobile est accompagné d’un système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable et il propose l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11. Et enfin, le smartphone inclut une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Rakuten, le smartphone realme GT Neo 2 8+128 Go est au prix de 340 € au lieu de 450 € avec le code de réduction RAKUTEN20 et la livraison gratuite.



