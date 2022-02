Des écouteurs, une souris, un smartphone, une TV et un PC portable parmi les meilleurs bons plans du jour

Aujourd’hui, dans notre sélection des meilleurs bons plans de la journée, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T profitent d'une belle réduction.

Ils sont pourvus de la technologie de réduction active du bruit (ANC) et du mode transparent pour profiter de la meilleure qualité d'écoute. Pour votre confort, ils sont accompagnés de plusieurs tailles d’embouts différents pour s’adapter à la morphologie de tous.

L'application Jabra Sound+ vous permet de personnaliser le son afin de trouver la combinaison parfaite pour vous. De plus, les Jabra Elite 75T profitent d'une autonomie de 5,5 heures qui peut s’allonger de 24 heures avec le boitier de recharge. Les écouteurs sont compatibles avec les appareils iOS et Android mais aussi avec le Bluetooth pour bénéficier d'une connexion stable.

Sur le site de Darty, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T sont au prix de 110 € au lieu de 180 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris filaire Razer DeathAdder Essentiel qui est mise en avant sur le site d'Amazon, à tout petit prix.

La souris est dotée d'un capteur optique avec une définition maximale de 6400 DPI. De couleur noire avec un éclairage RVB, elle affiche 5 boutons totalement programmables grâce au logiciel de la marque. Les switchs supportent jusqu'à 10 millions de clics permettant une longue durée de vie. Elle présente une forme très ergonomique avec un profil de droitier.

Sur Amazon, la souris filaire Razer DeathAdder Essentiel est au tarif réduit de 20 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au smartphone realme GT 5G qui profite d'une promotion sur le site de Rakuten.

Il est équipé d'un écran de 6,43" en AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le mobile intègre le SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le realme GT 5G est doté d'une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire rapide 65W qui permet de recharger le smartphone en moins de 30 minutes.

Du côté de la photo, à l'arrière, vous profitez d'un triple capteur photo qui propose un module principal 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Et à l'avant pour faire des selfies, un capteur de 16 mégapixels est disponible pour prendre des clichés.

Sur le site de Rakuten, le smartphone realme GT 5G 8+128 Go au prix réduit de 340 € au lieu de 499 € avec le code RAKUTEN20.



Passons maintenant à la TV Sony Bravia XR55X90J qui est actuellement en promotion chez Carrefour.

La télévision est dotée d'une dalle OLED de 55" (139 cm) avec une définition de 3840 x 2160 px et elle intègre des noirs parfaits grâce aux technologies Full Array LED et Cognitive Processor XR, un niveau de contraste inégalé et un très large angle de vision offrant des images ultra réalistes.

La télévision est équipée de trois ports HDMI et de deux ports USB. De plus, le téléviseur est propulsé par le processeur XR avec intelligence artificielle et cognitive. La smart TV profite de la technologie Dolby Vision, Dolby Atmos et IMAX. Pour finir, elle profite aussi de la technologie Voice Zoom 2 qui améliore les voix pour des dialogues limpides.

La TV Sony Bravia XR55X90J est au prix réduit de 999 € au lieu de 1390 € avec la livraison depuis la France.



Finissons avec le PC portable Dell Inspiron 15-3000 qui profite de 35 % de réduction sur le site de Darty.

Le PC profite d'un écran LED de 15,6" avec une définition 1920 x 1080 pixels. Il dispose aussi du processeur Intel Core I5 -1035G1 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD. Le Dell Inspiron profite de la technologie WiFi et Bluetooth et il est doté de deux ports USB 3, d'un port HDMI, d'un port SD et d'une prise casque / micro. Windows 11 est préinstallé sur le PC portable.

Le PC portable Dell Inspiron 15-3000 est au prix de 500 € au lieu de 770 € avec la livraison gratuite depuis le site de Darty.



