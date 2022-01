SUPERBE promotion sur le smartphone realme GT Neo 2 mais aussi sur le casque Logitech G432 et la caméra eufy

On commence la semaine avec trois bons plans dont le nouveau smartphone realme GT Neo 2 qui passe sous la barre des 410 €.

Commençons par le smartphone realme GT Neo 2 qui est en promotion sur le site d'Amazon.

Ce dernier est équipé d'un écran AMOLED E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz, une fréquence d'échantillonnage de 600 Hz, une luminosité maximale de 1300 nits, un taux de contraste de 5 000 000:1 et la prise en charge de HDR10+. La dalle profite d'une bonne protection grâce au verre Gorilla Glass 5.

Le GT Neo 2 est doté d'un Soc Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz. Le mobile est complété par 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Le smartphone se voit équipé d'un système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable. Il propose l'OS realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, on observe trois capteurs de 64, 8 et 2 MP et pour faire des selfies, le terminal profite d'un module photo de 16 MP satisfaisants. Pour finir, il est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Amazon, le smartphone realme GT Neo 2 12+256 Go est au prix de 409 € au lieu de 550 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au casque gamer Logitech G432 qui profite aussi d'une réduction sur le site d’Amazon.

Grâce à son poids léger et sans pression, vous pouvez profiter sans gêne de votre casque tout le long de la journée. De plus, vous bénéficiez d’une expérience de jeu immersive grâce au son détaillé avec ses transducteurs audio de 50 mm,

On remarque la présence d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Pour finir, vous pouvez profiter du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Vous trouvez le casque gaming Logitech G432 à 38 € au lieu de 80 € chez Amazon.





Finissons avec la caméra de sécurité eufy AK-T84 qui bénéficie de 38 % de réduction toujours chez Amazon.

La caméra est accompagnée de deux projecteurs ultra-lumineux de 2500 lumens avec détecteurs de mouvement. Côté qualité, elle propose un enregistrement en 1080p afin d'avoir le maximum de détail.

On peut l'associer à son application pour avoir un retour en temps réel de ce qu'il se passe. De plus, une alarme sonore est configurable pour pouvoir produire un son jusqu'à 100 dB. Enfin, vous pouvez stocker localement les données sans avoir besoin d'abonnement.

La caméra de sécurité eufy AK-T84 est au prix réduit de 100 € au lieu de 160 € sur le site d'Amazon.



