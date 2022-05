Realme GT Neo 3 Naruto : l'édition survoltée en 150W

La marque Realme s'essaie aux éditions limitées parlant aux fans de manga et, après avoir observé le succès du Realme GT Neo 2 DragonBall, elle annonce le lancement (en Chine mais avec une disponibilité ultérieure à l'international) du Realme GT Neo 3 Naruto.

La coque reprend donc les codes de la série et les couleurs du costume de Naruto, avec un ensemble orange barrée par une bandeau noir avec le logo du clan Umazaki tandis que le bloc photo est gris métallique avec bien sûr l'association des logos de Realme et Naruto.

L'énergie de Naruto dans le Realme GT Neo 3

On retrouve sur le smartphone l'emblème du village Konoha et des bandes brillantes rappelant celles sur le visage de Naruto, ces éléments de détails ayant nécessité un procédé de haute précision pour les réaliser.

Une animation spéciale apparaîtra lors de la charge à 150W que permet le Realme GT Neo 3 et le packaging se joue la façon rouleau ninja, sans compter l'épingle d'ouverture du chariot SIM reprenant également l'emblème de Konoha.

Le packaging comprendra en outre des coques personnalisées et une batterie externe Realme 3 Pro 33W de 10 000 mAh. Le Realme GT Neo 3 Naruto dispose des mêmes caractéristiques que la version standard (écran OLED 6,7 pouces, SoC MediaTek 8100 5G, capteur photo principal 50 megapixels Sony IMX766 et batterie 4500 mAh avec charge 150W) et sera bientôt proposé aussi sur les marchés européens.