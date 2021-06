Realme GT 5G : le smartphone haut de gamme à petit prix s'invite en France

La stratégie de la marque Realme consiste à proposer des smartphones dotés de solides fiches techniques à des tarifs compétitifs. Le modèle Realme GT 5G annoncé en Chine au mois de mars représentait bien cet esprit et, bonne nouvelle, il débarque désormais en France.

Le modèle s'articule autour d'un affichage 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels, et d'un SoC Snapdragon 888 haut de gamme avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1.

A ceci s'ajoute un puissant système de refroidissement qui permettra d'en faire un smartphone gaming efficace, en plus des fonctions spécifiques Snapdragon Elite Gaming et d'un mode gaming optimisant le fonctionnement du smartphone.

Le SoC permet aussi une compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X60 intégré et le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2 avec les technologies optimisées pour une écoute audio haute qualité pour les casques et écouteurs sans fil.

Equipé d'une batterie de 4500 mAh, il propose une charge filaire rapide 65W demandant à peine plus d'une demi-heure pour une charge complète.

A l'arrière, un triple capteur photo propose un module principal 64 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels.

En France, le smartphone Realme GT 5G sera proposé en deux configurations :

Realme GT 5G 8 / 128 Go : 449 €

Realme GT 5G 12 / 256 Go : 599 €

On peut déjà le commander à partir de 517 € en version internationale sur Aliexpress.

A noter que la version avec 8 Go de RAM tombera à 369 € chez Aliexpress du 21 au 25 juin et à 399 € chez Amazon le temps de l'Amazon Prime Day (21-22 juin).

La version en 12 Go sera quant à elle proposée au tarif de 499 € chez Amazon, là aussi le temps de l'Amazon Prime Day.