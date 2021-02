Realme officialise son smartphone haut de gamme GT 5G sous Snapdragon 888

Présenté il y a quelques jours au fil d'une fuite et de teasers, le Realme GT 5G a finalement été officialisé par la marque.

Pas besoin d'attendre le 4 mars, finalement Realme a profité du MWC 2021 de Shanghai pour prendre un peu d'avance et dévoiler officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le Realme GT 5G.

Le smartphone annonce directement la couleur : il embarque la dernière puce premium de Qualcomm, le Snapdragon 888 et se présente ainsi comme la série phare de Realme en proposant les meilleures performances du catalogue de la marque.

Realme confirme par ailleurs sa stratégie "Dual Platform Dual-Flagship" avec des Soc Snapdragon sur les terminaux haut de gamme et des puces Mediatek sur le milieu de gamme.

Le Realme GT aura la particularité d'exploiter un système de refroidissement VC en acier inoxydable proposant une dissipation thermique efficace ouvrant la voie à un overclocking important du SoC.

Realme insiste surtout sur le design de son appareil en précisant qu'il sera équipé d'un dos en cuir végan jaune associé à une bande noire faisant écho à son nom et à la course automobile. Le terminal sera doté d'un triple capteur photo qui se dévoilera plus en profondeur en mars prochain.

On sait malgré tout qu'il sera doté d'un écran OLED de 6,8 pouces en 160 Hz, qu'il sera équipé d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 125W et qu'il sera livré sous Android 11 (Realme UI 2.0).