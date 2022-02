Realme Pad Mini : et maintenant la tablette Android compacte

Profitant du regain d'intérêt pour les tablettes tactiles durant la pandémie, la marque Realme a lancé son premier produit dans cette catégorie en 2021 avec la Realme Pad de 10,4 pouces.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, elle prépare un second modèle qui ira cette fois sur les terres de l'iPad Mini. Le leaker @OnLeaks et le site Smartprix dévoilent des rendus d'une future tablette Realme Pad Mini qui semble prévue pour début 2022 au moins sur le marché indien pour commencer.

Cette fois, la tablette proposera un format plus compact avec un affichage 8,7 pouces et un SoC Unisoc T616 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Les rendus montrent un dos argent avec un capteur photo 8 megapixels à l'arrière tandis qu'il sera de 5 megapixels à l'avant.

La tablette Realme Pad devrait mesurer 7,6 mm d'épaisseur et proposer une batterie de 6400 mAh avec une charge 18W. Le reste des caractéristiques n'est pas connu mais on peut déjà avancer qu'il s'agira d'une tablette plutôt d'entrée de gamme.