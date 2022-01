Realme Pad : la tablette tactile aura finalement droit à Android 12

La marque Realme a lancé sa première tablette tactile Realme Pad en fin d'année dernière avec l'ambition de s'inviter sur ce segment qui a retrouvé des couleurs avec la pandémie et les impératifs de télétravail et d'école à distance.

La tablette propose un affichage LCD 10,4 pouces et un SoC Helio G80, avec un capteur photo à l'avant pour la visioconférence et un module 8 megapixels à l'arrière. Elle embarque des fonctionnalités voulant offrir une bonne lisibilité en toutes circonstances et un mode lecture ne fatiguant pas les yeux.

Cette configuration permet de la proposer à moins de 300 € avec différentes variantes selon la configuration mémoire. La tablette Realme Pad tourne sous Android 11 et, à son lancement, la firme avait indiqué qu'elle n'aurait pas droit à une migration vers Android 12 et qu'elle ne recevrait que des correctifs de sécurité.

Ce choix a fait grincer quelques dents et certains ont mis en cause la politique de mise à jour des appareils de Realme, prompt à lancer de nouveaux modèles mais pas forcément à en assurer un suivi de qualité dans le temps.

Les critiques semblent avoir fait mouche puisque le site Android Authority indique avoir eu confirmation que la tablette Realme Pad aura finalement droit à Android 12 plus tard dans l'année.

Les mentions rappelant qu'elle ne resterait sous Android 11 ont disparu des descriptifs et la migration pourrait se faire vers le troisième trimestre 2022, tandis que la tablette aura droit à trois ans de mises à jour de sécurité.

Ce premier effort est salué et rend à coup sûr l'acquisition d'un tel produit plus attractif, d'autant plus que les tablettes sont généralement conservées plusieurs années par les utilisateurs.