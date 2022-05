Realme Pad Mini : la tablette compacte à petit prix

La pandémie de coronavirus et les confinements ont relancé le segment des tablettes tactiles et plusieurs fabricants ont tenté leur chance sur ce créneau. La marque Realme a ainsi lancé une Realme Pad qu'elle complète désormais par une Realme Pad Mini plus compacte.

Avec sa dalle LCD 8,7 pouces (en 1340 x 800 pixels), son épaisseur de 7,59 mm et son design avec châssis en alliage d'aluminium aux tranches franches, elle offre un petit air d'iPad Mini mais se pose sur une grille tarifaire bien plus basse.

La Realme Pad Mini embarque un SoC Unisoc T616 octocore 2 GHz gravé en 12 nm avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en UFS 2.1, extensible jusqu'à 1 To par carte microSD.

Il ne faudra pas attendre d'énormes performances (20440 points sur AnTuTu) de cette puce d'entrée de gamme, ce qui destine la tablette à de la consultation Web / messagerie / réseaux sociaux, du divertissement multimédia (d'autant qu'elle possède un double haut-parleur stéréo) et du jeu occasionnel mais elle contribue à abaisser le prix de la tablette.

La Realme Pad Mini en WiFi et en WiFi / LTE

On pourra compter sur une grande batterie de 6400 mAh avec charge rapide 18W. Realme promet jusqu'à 8 heures d'autonomie en gaming et 15 heures en lecture vidéo.

La Realme Pad Mini est proposée en plusieurs configurations, dont une avec modem 4G intégré la rendant autonome, le tout pour moins de 250 € et disponible à partir du 17 mai :