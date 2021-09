Realme Pad : la première tablette Android de la marque annoncée le 9 septembre

Spécialisée dans les smartphones et accessoires mobiles, la marque Realme étoffe son catalogue avec un PC portable Realme Book dévoilé en août et bientôt une première tablette tactile Android Realme Pad.

Cette dernière a déjà fait l'objet de plusieurs fuites détaillant son design et ses caractéristiques. On sait ainsi qu'elle devrait proposer un affichage 10,4 pouces AMOLED FHD+ avec support du stylet et embarquer un SoC Helio G80 avec 4 à 6 Go de RAM et au moins 64 Go de stockage.

Elle embarquera un capteur photo 8 megapixels à l'avant et 8 megapixels à l'arrière et disposer d'une batterie de 7100 mAh. Une variante avec modem 4G LTE devrait aussi être disponible.

Le fabricant confirme l'arrivée imminente de la tablette Realme Pad en l'annonçant dans un teaser pour le 9 septembre. Elle est présentée comme "Ultra Slim, Real Fun" et "Slimmest at its best", ce que confirmait le leaker @OnLeaks en indiquant une épaisseur de 6,8 mm.

Le prix reste inconnu mais il devrait rester assez bas, selon les pratiques habituelles de la marque.