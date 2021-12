La tablette realme Pad à prix CASSÉ chez Cdiscount avec des écouteurs offerts ! Et notre TOP sélection du jour

Aujourd'hui, la tablette tactile realme Pad profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount avec en prime des écouteurs offerts.

Elle ne mesure que 6,9 mm d'épaisseur pour 440 g, est dotée d'un écran LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et avec une luminosité maximale de 360 nits. On trouve un SoC Helio G80 de MediaTek avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To par carte microSD.

La tablette est compatible avec les connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.0 et embarque une connectique USB-C pour la recharge. La batterie de 7100 mAH est accompagnée de la charge rapide de 18 W. Elle embarque Android 11 avec une surcouche Realme UI.

Sur Cdiscount, la tablette tactile realme Pad est au prix réduit de 160 € au lieu de 240 € avec le code PAD20 et la livraison gratuite pour les client CDAV. A noter que des écouteurs sont en prime offerts gratuitement.



