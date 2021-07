Realme Pad : la première tablette tactile Android de la marque se dévoile avant l'heure

La marque Realme étoffe ses gammes et a commencé à teaser de nouveaux produits comme le Realme Book, un PC portable 14 pouces avec processeur Intel Tiger Lake-U, mais aussi une première tablette tactile Redmi Pad.

Elle se détaille plus précisément avec des rendus diffusés par @OnLeaks et 91Mobiles, montrant une tablette assez fine et au format étiré, lui donnant des dimensions de 246 x 155,8 x 6,8 mm (et 8,6 mm au niveau du capteur photo).

La diagonale de l'écran est de 10,4 pouces, avec des bordures bien visibles, les habituels boutons d'alimentation et de réglage du volume sur les tranches droites et un emplacement pour loger une carte mémoire.

Selon les rendus, la tranche inférieure présente un port USB-C encadré de deux grilles de haut-parleurs, avec ce qui semble être un logement pour un stylet, ce dernier étant fourni avec la tablette. Elle devrait disposer en outre d'une batterie de 7100 mAh.

Le lancement de la Realme Pad ne se ferait qu'à la rentrée dans une configuration avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le prix HT pourrait tourner autour de 260 €.