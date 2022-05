Realme Pad X : la tablette tactile Android avec stylet

La marque Realme lance encore une nouvelle tablette Android, espérant profiter du regain d'intérêt pour ce segment lors de la pandémie. Après la Realme Pad et la récente Realme Pad Mini, voici venir la Realme Pad X.

Dotée d'un affichage 11 pouces LCD en résolution 2K, avec DC Dimming, support du HDR et une luminosité maximale de 450 nits, elle a l'avantage de pouvoir supporter un stylet (en option) offrant 4096 niveaux de pression et un échantillonage tactile de 240 Hz.

Ne mesurant que 7,1 mm d'épaisseur, elle conserve le design avec tranches droites rappelant les derniers iPad et propose à bord un SoC Snapdragon 695 avec 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire.

Stylet et dock / clavier

A l'arrière, un capteur 13 megapixels est présent tandis que la visioconférence pourra passer par le module photo avant de 8 megapixels. La partie sonore est assurée par quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos.

La batterie de 8340 mAh profite d'une charge rapide 33W et assurera 19 heures d'autonomie en lecture vidéo. La tablette tourne sous Android 12 avec la surcouche Realme UI 3.0.

Elle est annoncée en Chine en deux configurations :

Realme Pad X 4 / 64 Go : 1 299 yuans (179 € environ)

(179 € environ) Realme Pad X 6 / 128 Go : 1599 yuans (221 € environ)

La tablette dispose de plusieurs accessoires optionnels : stylet, dock / clavier et étui.